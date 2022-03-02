Российские войска зашли в Балаклею на Харьковщине, власти с ними не будут сотрудничать, - мэр

Об этом сообщил городской голова Иван Столбовой в Facebook.

Столбовой заверил, что на сторону РФ ни она, ни другие представители действующих местных властей переходить не будут.

"На территорию Балаклейской общины зашли российские войска. Балаклейский городской совет, исполнительный комитет и я лично с войсками РФ сотрудничать не будем. Я остаюсь в родном городе, на своей земле, и никуда убегать не буду", - заявил мэр.