Российские войска зашли в Балаклею на Харьковщине, власти с ними не будут сотрудничать, - мэр
В Балаклею Харьковской области вошли вражеские войска
Об этом сообщил городской голова Иван Столбовой в Facebook.
Столбовой заверил, что на сторону РФ ни она, ни другие представители действующих местных властей переходить не будут.
"На территорию Балаклейской общины зашли российские войска. Балаклейский городской совет, исполнительный комитет и я лично с войсками РФ сотрудничать не будем. Я остаюсь в родном городе, на своей земле, и никуда убегать не буду", - заявил мэр.
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