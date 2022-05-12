Российские войска запустили крылатую ракету по Запорожью, поврежден частный дом
Войска РФ произвели обстрел крылатой ракетой города Запорожья. Был поврежден частный дом
Об этом сообщает Запорожская ОВА.
Как сообщается, сегодня 12 мая около 10:00 российские оккупанты совершили авиаудар крылатой ракетой по Запорожью.
В результате обстрела было повреждено частное здание.
Информация о пострадавших уточняется.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.45
Покупка 31.45Продажа 32.03
-
EUR
Покупка 32.98Продажа 33.75
- Актуальное
- Важное