Российские войска запустили крылатую ракету по Запорожью, поврежден частный дом

Об этом сообщает Запорожская ОВА.

Как сообщается, сегодня 12 мая около 10:00 российские оккупанты совершили авиаудар крылатой ракетой по Запорожью.

В результате обстрела было повреждено частное здание.

Информация о пострадавших уточняется.

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