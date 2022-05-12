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Российские войска запустили крылатую ракету по Запорожью, поврежден частный дом

12 мая, 2022 четверг
10:59
война с Россией

Войска РФ произвели обстрел крылатой ракетой города Запорожья. Был поврежден частный дом

Об этом сообщает Запорожская ОВА.

Как сообщается, сегодня 12 мая около 10:00 российские оккупанты совершили авиаудар крылатой ракетой по Запорожью.

В результате обстрела было повреждено частное здание.

Информация о пострадавших уточняется.

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