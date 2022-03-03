Российские войска заняли здание Херсонской ОГА

Об этом сообщает глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута.



По его словам, областной оперативный штаб продолжает работать и решать неотложные вопросы для помощи жителям области. Он добавил, что сейчас жители ждут гуманитарной помощи.



"Пожалуйста, не верьте фейкам и не паникуйте. Мы работаем в соответствии с регламентом работы оперативного штаба", - подчеркнул Лагута.

Напомним, российские войска сегодня, 3 марта, нанесли удар по жилым домам Чернигова. Людей просят оставаться в укрытиях.

в сторону Первомайского, Николаевской области, выдвинулась техника РФ, людей просят уйти домой и убрать автомобили с дорог.

По состоянию на 3 марта оккупанты продолжают нести многочисленные потери. Общие боевые потери противника с 24 февраля по 3 марта составляют около 9000 человек.