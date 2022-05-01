Российские войска за сутки трижды обстреляли Харьков из артиллерии

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.



"За сутки россияне нанесли по Харькову 3 обстрела из артиллерии и реактивных систем залпового огня. Пострадали Салтовка, Пятихатки, район аэропорта. За сутки 1 человек пострадал в Балаклейском районе", – говорится в сообщении.

Он также отметил, что российские войска снизили интенсивность обстрелов. В частности, это заслуга ВСУ, освобождающих населенные пункты Харьковщины от оккупации. В том числе и те, откуда россияне обстреливали жилые кварталы Харькова.



"Но не стоит терять бдительность. Буквально несколько часов назад оккупанты снова обстреляли Дергачевскую громаду, есть 1 пострадавший", – добавил Синегубов.