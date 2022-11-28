Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Российские войска за сутки обстреляли не меньше пяти регионов Украины, преимущественно из артиллерии

Российские войска за сутки обстреляли не меньше пяти регионов Украины, преимущественно из артиллерии

28 ноября, 2022 понедельник
19:15
война с Россией

Оккупанты 28 ноября обстреляли населенные пункты Донетчины, Луганщины, Харьковщины, Херсонщины и Запорожья. Рашисты преимущественно били из артиллерии

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Армия РФ совершила около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и гражданским объектам.

"Сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры в глубине территории Украины. В частности, враг держит в готовности авиационную группировку и корабли-носители крылатых ракет", - пишет пресс-служба.

На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях ситуация без существенных изменений.

На Слобожанском направлении российские захватчики обстреляли из минометов и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Козачья Лопань, Стрилеча, Огирцево, Бударки и Чугуновка Харьковской области.

На Купянском направлении противник ведет оборону ранее занятых рубежей. Совершил обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Купянск, Табаевка, Крахмальное и Берестово в Харьковской области.

На Лиманском направлении российские оккупанты сосредоточиваются на ведении наступательных действий. Зафиксированы обстрелы из всего спектра артиллерии недалеко от Макеевки и Невского Луганской области и Ямполевки и Торского в Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг продолжает наступать. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Спирное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении захватчики обстреляли из артиллерии позиции ВСУ и районы населенных пунктов Угледар и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении российские захватчики обороняются. Огневому  поражению подверглись районы населенных пунктов Времовка, Новоселка, Новополь, Червоне, Зализнычное, Дорожнянка и Каменское Запорожской области.

На Криворожском и Херсонском направлениях противник обороняет позиции на временно занятых территориях. Не прекращает артобстрелы населенных пунктов на правом берегу реки Днепр, в том числе и Херсон.

  • С 24 февраля по 28 ноября РФ потеряли на войне в Украине 87,9 тыс. оккупантов, 2 908 танков, 5 861 бронемашин и 1 899 артиллерийских систем.
  • За предыдущую неделю в результате действий Вооруженных Сил Украины одно из подразделений российских захватчиков понесло потери до 70% личного состава в Луганской области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Луганщина
Херсон
военные силы Украины
Херсонщина
Донетчина
оккупированные территории
Запорожская область
Харковщина
Читайте также:
Сергій Згурець
Автор Сергей Згурец
27 ноября, 2022 воскресенье
Наибольшие успехи ВСУ в полномасштабной войне РФ против Украины. Колонка Сергея Згурца
окупанти орки танк рф
27 ноября, 2022 воскресенье
Британская разведка указала направление, на котором РФ планирует крупное наступление в Донецкой области
ракетний удар по рівненщині
Автор Антин Борковский
27 ноября, 2022 воскресенье
Если Россия будет продолжать ракетные удары, то в Украине наступит гуманитарный кризис – эксперт Гендельман
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.64
    Покупка 39.64
    Продажа 40.38
  • EUR
    Покупка 40.13
    Продажа 41.25
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
28 ноября
20:03
OPINION
Мафиозная триада. Для победы над Россией нужно уничтожить ФСБ – ГРУ — СВР
19:59
Обновлено
ЧМ-2022: результаты матчей и расписание трансляций 28 ноября
19:53
ЧМ-2022: Бразилия победила Швейцарию и вышла в 1/8 финала
19:46
Обновлено
Оккупанты повредили ракетным ударом насосную станцию, которая подает питьевую воду в Николаев
19:40
Группа Metallica выпустила сингл Lux Æterna и анонсировала новый альбом 72 Seasons
19:28
ООН
Освобожденный Херсон посетила делегация ООН
19:26
Порошенко на MSNBC: если ВСУ получат снаряды от Boeing, они будут еще эффективнее уничтожать российские склады и командные пункты
19:17
Россияне запретили части работников вход на территорию ЗАЭС, - Генштаб
19:03
Все партнеры должны предложить Украине то, что ей нужно для защиты, - президент Румынии
18:46
Подразделение оккупантов на Луганщине за неделю потеряло до 70% личного состава, - Генштаб
18:42
Ярослав Качинский
Нет гарантии, что Германия будет сбивать ракеты РФ, лучше отдать Patriot Украине, - Качиньский
18:12
Эксклюзив
Рефат Чубаров
Российский "суд" лишает крымских татар свободы на 13-14 лет, их всех "судят" как террористов, - глава меджлиса Чубаров
18:02
OPINION
Лучшее украинское произведение о Голодоморе - документальный фильм "Живые" Сергея Буковского
18:00
"Очередная попытка поссорить с Украиной": в МИД Польши опровергли фейк о "референдуме" по присоединению западных областей
17:56
В Украину из Румынии импортировали электроэнергию в тестовом режиме
17:54
Россия отложила переговоры с США о контроле над ядерным оружием
17:48
На фото секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов
Ракеты дальностью 800 км позволили бы сэкономить на генераторах, - Данилов
17:44
Немедленно рассмотреть законопроект, который вернет государству храмы, подчиненные УПЦ МП: петиция набрала 25 тыс. голосов за три дня
17:25
Замглавы МИД Польши призвал использовать замороженные активы РФ для финпомощи Украине
17:17
В Херсоне выявили работников оккупационного "СИЗО", где пытали украинцев
17:12
Спецслужбы Нидерландов: угроза со стороны России и Китая растет
17:11
УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после 15-го тура
17:06
Эксклюзив
Роман Костенко
Противник пытается удерживать левобережье Украины, а ВСУ наносят превентивные удары, - полковник СБУ Костенко
17:04
Украину на передовой защищают около 5 тыс. женщин
17:01
Гана победила Южную Корею на ЧМ-2022 по футболу
16:49
Расстреляли автомашину с людьми и переехали ее танком: прокуратура расследует военное преступление россиян, совершенное в Херсонской области в марте
16:34
С февраля Россия нанесла по Украине 16 тыс. ракетных ударов, из них 97% - по гражданским объектам, - Резников
16:33
ВОЗ меняет название "обезьянья оспа" на "mpox"
16:28
Обновлено
УПЛ: "Динамо" не смогло обыграть "Металлист 1925", результаты и расписание других матчей 15-го тура
16:25
Эксклюзив
Уже полтора года нет украинского посла в Пекине, но статист там не нужен, – политолог Магда
16:13
Эксклюзив
Перестроить энергосистему быстро и во время войны "под Европу" нереально, - эксперт по энергетике Прокип
16:11
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:09
Зеленский провел заседание Ставки: обсудили обеспечение украинцев связью и доступом к теплу
16:06
OPINION
(Не)естественный страх: откуда растут ноги у фобий вокруг призыва?
15:59
Папа Римский ответил на обвинение в нежелании прямо критиковать Путина за агрессию против Украины
15:52
В Харьковской области эксгумировали 5 тел погибших в результате российской агрессии, среди них двое детей
15:50
Обновлено
На встрече с министрами МИД семи стран Шмыгаль выразил надежду, что банки России полностью отключат от SWIFT
15:41
ДБР провело обыски на предприятиях "Киевмедпрепарат" и "Артериум" без надлежащих документов и по надуманным поводам, - пресс-служба
15:38
Сержанту минобороны РФ объявили подозрение за пытки бывших участников АТО в Киевской области
15:31
В ДТЭК заявили, что свет в доме киевлян будут подавать по 2-3 часа дважды в сутки
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV