Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Армия РФ совершила около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и гражданским объектам.

"Сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры в глубине территории Украины. В частности, враг держит в готовности авиационную группировку и корабли-носители крылатых ракет", - пишет пресс-служба.

На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях ситуация без существенных изменений.

На Слобожанском направлении российские захватчики обстреляли из минометов и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Козачья Лопань, Стрилеча, Огирцево, Бударки и Чугуновка Харьковской области.

На Купянском направлении противник ведет оборону ранее занятых рубежей. Совершил обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Купянск, Табаевка, Крахмальное и Берестово в Харьковской области.

На Лиманском направлении российские оккупанты сосредоточиваются на ведении наступательных действий. Зафиксированы обстрелы из всего спектра артиллерии недалеко от Макеевки и Невского Луганской области и Ямполевки и Торского в Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг продолжает наступать. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Спирное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении захватчики обстреляли из артиллерии позиции ВСУ и районы населенных пунктов Угледар и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении российские захватчики обороняются. Огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Времовка, Новоселка, Новополь, Червоне, Зализнычное, Дорожнянка и Каменское Запорожской области.

На Криворожском и Херсонском направлениях противник обороняет позиции на временно занятых территориях. Не прекращает артобстрелы населенных пунктов на правом берегу реки Днепр, в том числе и Херсон.