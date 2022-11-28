Российские войска за сутки обстреляли не меньше пяти регионов Украины, преимущественно из артиллерии
Оккупанты 28 ноября обстреляли населенные пункты Донетчины, Луганщины, Харьковщины, Херсонщины и Запорожья. Рашисты преимущественно били из артиллерии
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Армия РФ совершила около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и гражданским объектам.
"Сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры в глубине территории Украины. В частности, враг держит в готовности авиационную группировку и корабли-носители крылатых ракет", - пишет пресс-служба.
На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях ситуация без существенных изменений.
На Слобожанском направлении российские захватчики обстреляли из минометов и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Козачья Лопань, Стрилеча, Огирцево, Бударки и Чугуновка Харьковской области.
На Купянском направлении противник ведет оборону ранее занятых рубежей. Совершил обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Купянск, Табаевка, Крахмальное и Берестово в Харьковской области.
На Лиманском направлении российские оккупанты сосредоточиваются на ведении наступательных действий. Зафиксированы обстрелы из всего спектра артиллерии недалеко от Макеевки и Невского Луганской области и Ямполевки и Торского в Донецкой области.
На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг продолжает наступать. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Спирное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
На Новопавловском направлении захватчики обстреляли из артиллерии позиции ВСУ и районы населенных пунктов Угледар и Нескучное Донецкой области.
На Запорожском направлении российские захватчики обороняются. Огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Времовка, Новоселка, Новополь, Червоне, Зализнычное, Дорожнянка и Каменское Запорожской области.
На Криворожском и Херсонском направлениях противник обороняет позиции на временно занятых территориях. Не прекращает артобстрелы населенных пунктов на правом берегу реки Днепр, в том числе и Херсон.
- С 24 февраля по 28 ноября РФ потеряли на войне в Украине 87,9 тыс. оккупантов, 2 908 танков, 5 861 бронемашин и 1 899 артиллерийских систем.
- За предыдущую неделю в результате действий Вооруженных Сил Украины одно из подразделений российских захватчиков понесло потери до 70% личного состава в Луганской области.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.64
Покупка 39.64Продажа 40.38
-
EUR
Покупка 40.13Продажа 41.25
- Актуальное
- Важное