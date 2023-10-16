Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Российские войска за сутки обстреляли 12 регионов Украины: ранены 12 человек

Российские войска за сутки обстреляли 12 регионов Украины: ранены 12 человек

16 октября, 2023 понедельник
11:01
Война с Россией

За минувшие сутки воскресенья, 15 октября, российские террористы атаковали 12 украинских областей, в результате чего получили ранения 12 человек

Информацию о ситуации в регионах предоставили областные государственные администрации.

Хмельнитчина : ночью враг атаковал Хмельнитчину "шахедами". В области работали силы ПВО. Разрушений и пострадавших нет.

Полтавщина : россияне атаковали ракетами и БПЛА Миргородский район. Попаданий в гражданскую или критическую инфраструктуру нет. Однако обломки ракеты повредили несколько частных домов. По предварительной информации, пострадали три человека, среди них десятилетний ребенок. Все доставлены в больницу. Погибших нет.

Кировоградщина : ночью враг терроризировал область ракетами и дронами. Работала ПВО. Есть сбивания, но есть и попадания. Один человек доставлен в больницу. Разрушений гражданской инфраструктуры нет.

Черниговщина : за сутки РФ совершила 2 обстрела региона. Враг дважды запускал неуправляемые авиационные ракеты – взрывы зафиксированы в Семеновской и Новгород-Сиверской громадах. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Сумщина : ночью россияне совершили 2 минометных обстрела Краснопольской громады. Вчера в течение дня россияне совершили 11 обстрелов приграничья. Обстрелы претерпели Великописаревская, Шалыгинская, Юнаковская, Краснопольская громады. Без последствий

Запорожская область : оккупанты нанесли 134 удара по 23 населенным пунктам области. По территории Гуляйполя, Орехова, Новоандреевки, Малиновки, Белогорья, Левадного, Работиного, Каменского, Степного, Плавней, Малых Щербаков и других прифронтовых городов и сел пришлось 111 артобстрелов. Также враг совершил ракетные удары по Днепровке и Придолиновке, 7 БПЛА-атак по Гуляйполю, Зализничному, Малиновке, Полтавке, Червоному и Степному, 9 РСЗО-обстрелов Орехова, Новоданиловки, Работиного, Белогорья и Малой Токмачки, кроме того, ударил 5 авиаснарядами по Орехову, Новодаровке и Малой Токмачке. В результате артудара военнослужащих РФ по Малой Токмачке ранена 76-летняя женщина.

Днепропетровщина : ночью агрессор атаковал область ракетами . Одну сбили военные из ПВК "Восток". Другая попала по территории Днепровского района. Пять раз враг бил по Никопольщине. Применил тяжелую артиллерию и РСЗО "Град". В Никополе повреждены два магазина и кафе, частное предприятие, религиозное учреждение, транспортный объект, сквер. Изуродованы пятиэтажка, 3 частных дома, хозяйственная постройка, авто и остановка транспорта. Задет газопровод и 4 линии электропередачи. Без света осталось почти полторы тысячи семей. В Марганецкой громаде повреждены два дома, религиозный объект и электросети.

Вчера днем враг направил тяжелую артиллерию на два района Днепропетровщины: Никопольский и Криворожский. В первом бил по районному центру, Покровской и Марганецкой громадам. В общей сложности там повреждено 20 частных домов, 5 хозяйственных сооружений и складское помещение. Побиты и линии электропередачи. В трех селах без света осталось около 1900 семей. Из-за обстрелов были обесточены и некоторые дома в Грушевской громаде Криворожского района; специалисты восстановили сети.

Харьковщина : прошедшие сутки на Слобожанском направлении артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Уды Богодуховского района, Волчанские Хутора, Гатище, Бударки Чугуевского района. Авиационные удары враг нанес на Песчаное, Дружелюбовку, Чернещину. Вчера утром в пгт Боровая Изюмского района госпитализирована 65-летняя женщина, которая получила ранения в результате обстрела.

Вчера днем решисты обстреляли село Глушковка Купянского района. Поврежден частный жилой дом, гараж.
В результате обстрелов Волчанска поврежден многоквартирный и частный дом. Вечером враг нанес удар управляемой авиабомбой по селу Чернещина Изюмского района. Поврежден частный дом. Пострадавших нет. В селе Каменка Изюмского района мальчик 14 лет наступил на мину типа "Лепесток". Госпитализирован с травматической ампутацией стопы.

Луганщина : выросло количество авиационных ударов врага по освобожденным селам. Вчера пострадали Надия, Белогоровка, Новолюбовка, территория Серебрянского лесничества. За сутки противник совершил 136 обстрелов.

Донетчина : за прошедшие сутки под огнем рашистов оказались 18 населенных пунктов: Авдеевка, Константиновка, Курахово, Славянск, Торецк, Часов Яр, пгт Кураховка и Очеретино, села Архангельское, Верхнекаменское, Ганновка, Дылиевка, Колодязи, Марково, Нетайлово, Новоселовка Первая, Новоукраинка, Соловьево. Повреждены 25 жилых домов (из них 3 - многоквартирные), цех ООО "Универсал-Керам", хозяйственная постройка, гараж, 3 гражданских автомобиля, ЛЭП, трансформаторная подстанция, здание Дворца культуры, грузовой автомобиль, церковь, котельная, газовая труба. Всего за сутки ранены 4 человека.

Николаевщина : вчера днем и сегодня ночью враг наносил артиллерийские обстрелы и из РСЗО по Очакову и его побережью. Пострадавших нет. Также вчера вечером зафиксированы вражеские артиллерийские обстрелы по населенному пункту Куцурубской громады. Без пострадавших.

Херсонщина : за сутки по области противник совершил 97 обстрелов, из них 9 – по Херсону. Рашисты обстреляли районы 31 населенного пункта области; здание учебного заведения в Бериславском районе; предприятие в Херсонском районе; предприятие в Херсоне. Минувшей ночью в результате удара по Кизомысу под огонь попал 79-летний местный житель. Его с тяжелыми травмами госпитализировали. Медики провели операцию и продолжают бороться за его жизнь.

Кроме того, вчера утром оккупанты снова обстреляли Херсонщину из авиации. Выпустили две управляемые авиабомбы по пригороду Херсона. Есть попадания в жилые дома и объект инфраструктуры. Еще 21 КАБ запущен по восьми населенным пунктам Бериславского и Херсонского районов. Рашисты покрыли огнем Золотую Балку. Было попадание в частный дом и хозяйственные постройки, также повреждено здание детского сада.

  • Во время ночной атаки оккупантов в понедельник, 16 октября, силы противовоздушной обороны уничтожили 2 из 5 выпущенных ракет Х-59 и 11 из 12 вражеских беспилотников Shahed.
Украина
російська армія
Луганщина
Сумщина
Николаевщина
Херсонщина
Днепропетровщина
Черниговщина
Донетчина
Запорожская область
Харковщина
ракетний удар
Читайте также:
Україна прапор
14 октября, 2023 суббота
Украинское государство должно пересмотреть подход к своим гражданам: канадский дипломат Ващук на форуме Via Carpatia
15 октября, 2023 воскресенье
Битва за Авдеевку повлияет на контрнаступление ВСУ независимо от того, чего добьется РФ, - The Economist
Ізраїль, евакуація
15 октября, 2023 воскресенье
В Израиле впервые за всю историю эвакуируют целый город
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.33
    Покупка 37.33
    Продажа 38.09
  • EUR
    Покупка 39.55
    Продажа 40.69
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
16 октября
12:11
импорт электроэнергии
В Украине обесточены 483 населенных пункта, из них 4 – из-за непогоды: ситуация в энергосистеме по состоянию на 13 октября
11:39
Буданов лично убедил 19 россиян сдаться в плен, - боец спецподразделения "Артан"
11:34
В Украину прибыла первая бронированная скорая, приобретенная за средства United24
11:26
СМИ сообщили, что Египет, Израиль и США договорились о прекращении огня на юге Газы. Иерусалим опроверг информацию
11:15
"Услышьте нас": в Киеве проходит мирная акция семей пленных
11:07
Интенсивность российских обстрелов Херсона снизилась: в ОВА назвали причину
10:52
В России объявили в розыск адвоката Марка Фейгина
10:37
Катар вернет из России троих украинских детей, - Reuters
10:22
Эксклюзив
Враг после переформатирования возобновит наступательные действия вокруг Авдеевки и Марьинки, - Згурец
10:15
В Беларуси находятся около 2 тыс. военных РФ, - Беларускі Гаюн
10:06
Инфографика
Курс валют на 16 октября: сколько стоит доллар и евро в обменниках
09:58
ИИ расшифровал надписи на древнем свитке времен извержения вулкана Везувия
09:56
Обновлено
Воздушные силы за ночь уничтожили 2 вражеские ракеты Х-59 и 11 "шахедов"
09:49
Россияне всю ночь атаковали Кировоградщину: есть попадания, ранен человек
09:30
Донбас аптека
В оккупированном Северодонецке работает только одна аптека, но там не хватает медикаментов, - ОВА
09:26
Эксклюзив
На данный момент по меньшей мере 30% домов Мариуполя не готовы к отопительному сезону, - Андрющенко
09:18
В Киеве начался отопительный сезон
09:06
За день до своего 77-летия скончалась актриса популярных американских ситкомов Сюзанна Сомерс
08:59
Байден: ХАМАС нужно уничтожить, но должна быть палестинская власть и государство
08:45
Из Израиля вылетел второй эвакуационный борт со 155 украинцами
08:35
Матеуш Моравецкий
Моравецкий заявил о готовности к созданию нового правительства Польши
08:28
Германия готовится депортировать из страны поклонников ХАМАСа
08:17
Эксклюзив
Враг провалил свой план взятия Авдеевки в окружение, - начальник МВА
08:16
Инфографика
Самолет, вертолет, десятки бронемашин и 860 оккупантов: потери РФ за сутки войны в Украине
08:05
РФ ударила по Днепропетровщине ракетами, реактивной и тяжелой артиллерией, есть попадания
08:02
Оккупанты ночью атаковали Полтавщину: пострадали три человека, среди них ребенок
07:38
Байден заявил о готовности США одновременно поддерживать Украину в войне против России и Израиль в войне против ХАМАС
07:32
Армия Израиля заявила об ударе по Хезболлу в Ливане
07:01
Аналитика
Список спонсоров войны. Как он формируется и почему оттуда исчез венгерский OTP Bank
06:58
Попытки наступления РФ под Авдеевкой замедлились, у окупантов многочисленные потери солдат и техники, - ISW
00:47
ЦАХАЛ заявил, что ликвидировал старшего командира ХАМАС на юге Газы
00:22
Евросоюз осудил ХАМАС
00:07
Эксклюзив
В Украине состоялась премьера фильма "Церковь без Христа" о необходимости запрета РПЦ
2023, воскресенье
15 октября
23:30
Обновлено
Парламентские выборы в Польше: согласно первому экзитполу, оппозиционные партии получили 53,2% и способны сформировать правительство, а референдум провалился
23:30
Австралия оштрафовала соцсеть Х на $386 тысяч
22:54
Силы обороны сбили российский вертолет Ми-8
22:44
В Николаевской области дети взорвались на мине, когда играли в поле: погиб мальчик
22:06
Голосование за нового спикера Палаты представителей США состоится 17 октября
21:51
Зеленский анонсировал встречи с партнерами на следующей неделе по поддержке Украины
21:43
Россияне вывели в Черное море 3 ракетоносителя: количество "калибров" может достигать 20 ракет
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV