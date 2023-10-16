Российские войска за сутки обстреляли 12 регионов Украины: ранены 12 человек

Информацию о ситуации в регионах предоставили областные государственные администрации.

Хмельнитчина : ночью враг атаковал Хмельнитчину "шахедами". В области работали силы ПВО. Разрушений и пострадавших нет.

Полтавщина : россияне атаковали ракетами и БПЛА Миргородский район. Попаданий в гражданскую или критическую инфраструктуру нет. Однако обломки ракеты повредили несколько частных домов. По предварительной информации, пострадали три человека, среди них десятилетний ребенок. Все доставлены в больницу. Погибших нет.

Кировоградщина : ночью враг терроризировал область ракетами и дронами. Работала ПВО. Есть сбивания, но есть и попадания. Один человек доставлен в больницу. Разрушений гражданской инфраструктуры нет.

Черниговщина : за сутки РФ совершила 2 обстрела региона. Враг дважды запускал неуправляемые авиационные ракеты – взрывы зафиксированы в Семеновской и Новгород-Сиверской громадах. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Сумщина : ночью россияне совершили 2 минометных обстрела Краснопольской громады. Вчера в течение дня россияне совершили 11 обстрелов приграничья. Обстрелы претерпели Великописаревская, Шалыгинская, Юнаковская, Краснопольская громады. Без последствий

Запорожская область : оккупанты нанесли 134 удара по 23 населенным пунктам области. По территории Гуляйполя, Орехова, Новоандреевки, Малиновки, Белогорья, Левадного, Работиного, Каменского, Степного, Плавней, Малых Щербаков и других прифронтовых городов и сел пришлось 111 артобстрелов. Также враг совершил ракетные удары по Днепровке и Придолиновке, 7 БПЛА-атак по Гуляйполю, Зализничному, Малиновке, Полтавке, Червоному и Степному, 9 РСЗО-обстрелов Орехова, Новоданиловки, Работиного, Белогорья и Малой Токмачки, кроме того, ударил 5 авиаснарядами по Орехову, Новодаровке и Малой Токмачке. В результате артудара военнослужащих РФ по Малой Токмачке ранена 76-летняя женщина.

Днепропетровщина : ночью агрессор атаковал область ракетами . Одну сбили военные из ПВК "Восток". Другая попала по территории Днепровского района. Пять раз враг бил по Никопольщине. Применил тяжелую артиллерию и РСЗО "Град". В Никополе повреждены два магазина и кафе, частное предприятие, религиозное учреждение, транспортный объект, сквер. Изуродованы пятиэтажка, 3 частных дома, хозяйственная постройка, авто и остановка транспорта. Задет газопровод и 4 линии электропередачи. Без света осталось почти полторы тысячи семей. В Марганецкой громаде повреждены два дома, религиозный объект и электросети.



Вчера днем враг направил тяжелую артиллерию на два района Днепропетровщины: Никопольский и Криворожский. В первом бил по районному центру, Покровской и Марганецкой громадам. В общей сложности там повреждено 20 частных домов, 5 хозяйственных сооружений и складское помещение. Побиты и линии электропередачи. В трех селах без света осталось около 1900 семей. Из-за обстрелов были обесточены и некоторые дома в Грушевской громаде Криворожского района; специалисты восстановили сети.

Харьковщина : прошедшие сутки на Слобожанском направлении артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Уды Богодуховского района, Волчанские Хутора, Гатище, Бударки Чугуевского района. Авиационные удары враг нанес на Песчаное, Дружелюбовку, Чернещину. Вчера утром в пгт Боровая Изюмского района госпитализирована 65-летняя женщина, которая получила ранения в результате обстрела.

Вчера днем решисты обстреляли село Глушковка Купянского района. Поврежден частный жилой дом, гараж.

В результате обстрелов Волчанска поврежден многоквартирный и частный дом. Вечером враг нанес удар управляемой авиабомбой по селу Чернещина Изюмского района. Поврежден частный дом. Пострадавших нет. В селе Каменка Изюмского района мальчик 14 лет наступил на мину типа "Лепесток". Госпитализирован с травматической ампутацией стопы.

Луганщина : выросло количество авиационных ударов врага по освобожденным селам. Вчера пострадали Надия, Белогоровка, Новолюбовка, территория Серебрянского лесничества. За сутки противник совершил 136 обстрелов.

Донетчина : за прошедшие сутки под огнем рашистов оказались 18 населенных пунктов: Авдеевка, Константиновка, Курахово, Славянск, Торецк, Часов Яр, пгт Кураховка и Очеретино, села Архангельское, Верхнекаменское, Ганновка, Дылиевка, Колодязи, Марково, Нетайлово, Новоселовка Первая, Новоукраинка, Соловьево. Повреждены 25 жилых домов (из них 3 - многоквартирные), цех ООО "Универсал-Керам", хозяйственная постройка, гараж, 3 гражданских автомобиля, ЛЭП, трансформаторная подстанция, здание Дворца культуры, грузовой автомобиль, церковь, котельная, газовая труба. Всего за сутки ранены 4 человека.

Николаевщина : вчера днем и сегодня ночью враг наносил артиллерийские обстрелы и из РСЗО по Очакову и его побережью. Пострадавших нет. Также вчера вечером зафиксированы вражеские артиллерийские обстрелы по населенному пункту Куцурубской громады. Без пострадавших.

Херсонщина : за сутки по области противник совершил 97 обстрелов, из них 9 – по Херсону. Рашисты обстреляли районы 31 населенного пункта области; здание учебного заведения в Бериславском районе; предприятие в Херсонском районе; предприятие в Херсоне. Минувшей ночью в результате удара по Кизомысу под огонь попал 79-летний местный житель. Его с тяжелыми травмами госпитализировали. Медики провели операцию и продолжают бороться за его жизнь.



Кроме того, вчера утром оккупанты снова обстреляли Херсонщину из авиации. Выпустили две управляемые авиабомбы по пригороду Херсона. Есть попадания в жилые дома и объект инфраструктуры. Еще 21 КАБ запущен по восьми населенным пунктам Бериславского и Херсонского районов. Рашисты покрыли огнем Золотую Балку. Было попадание в частный дом и хозяйственные постройки, также повреждено здание детского сада.