Российские войска за сутки атаковали 10 областей Украины: 2 человека погибли, 10 ранены

Ситуация в регионах на 09:00 поступила от областных государственных администраций.

Черниговщина : в сутки враг произвел 6 обстрелов области из гранатометов, минометов, также зафиксирован запуск неуправляемых авиационных ракет. Под огнем оказались Корюковский и Новгород-Северский районы. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Сумщина : ночью и утром россияне совершили 4 удара по приграничной. Обстрелы подверглись Середино-Будской, Юнаковской, Хотинской, Краснопольской общинам. Прошло без последствий. Кроме того, вчера в течение дня россияне совершили 37 обстрелов приграничья. Пострадавших нет.

Днепропетровщина : ночью враг снова терроризировал Никопольщину, а именно Покровскую сельскую общину. По ней армия РФ выпустила более полудесятка снарядов. Данные о последствиях уточняются. Также за прошедшие сутки россияне совершили 7 обстрелов Никопольщины. Враг целил по самому Никополю, Мировскому и Марганецкому общинам, бил из тяжелой артиллерии, атаковал дронами-камикадзе. В результате атаки поврежден инфраструктурный объект, изуродованы трехэтажка и частный дом. Зато обошлось без погибших и пострадавших.

Запорожщина: под вражеским огнем за прошедшие сутки было 20 населенных пунктов области – зафиксировано 100 ударов

Рашисты совершили 5 РСЗО-обстрелов Гуляйпольского, Новодаровки, Красного и Малых Щербаков, 4 БПЛА-атаки по Железнодорожному, Новодаровке и Малым Щербакам, а также уготовили 5 авиационными снарядами по Орехову и Преображенке. Поступило 5 сообщений о разрушении жилых домов и хозяйственных построек. Мирные жители не пострадали.

Харьковщина : минувшей ночью враг нанес ракетный удар по городу. Зафиксировано попадание 4 зенитных управляемых ракет 5В55 зенитно-ракетного комплекса С300 на территории предприятия. Произошел пожар. Кроме того, вчера в результате ударов по Харькову 5 стратегическими крылатыми ракетами 9М727 ракетного комплекса "Искандер К" повреждено складское помещение предприятия, произошел пожар, повреждены 5 автомобилей. Пострадали 6 человек. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести. Также поврежден частный дом.



В селе Петропавловка Купянского района в результате вражеских обстрелов получил ранение гражданский мужчина 23 лет.

Вчера между селами Глубокое и Стрелеча российские оккупанты нанесли удар управляемой противотанковой ракетой по гражданскому автомобилю. Мужчина и женщина, находившиеся в автомобиле, погибли на месте. Еще один человек 72 лет, который был в автомобиле, получил ранение. Госпитализирован в тяжелом состоянии.

Луганщина : за сутки противник совершил 151 обстрел области. россияне нанесли авиаудары по Новоегоровке и Невскому. Также страдали от артиллерии Невское и Белогоровка.

Донетчина : под огнем рашистов оказались 4 населенных пункта: Авдеевка, пгт Заречное и Курдюмовка, село Воскресенка.

Повреждены 2 жилых дома, один из них – многоквартирный, цех ЧАО "Авдеевского завода металлических конструкций".

За сутки по области ранен один человек.

Николаевщина : ночью в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены четыре ударных БпЛА Shahed-136/131. Также ночью за пределами населенного пункта одной из общин в результате падения обломков сбитого БпЛА возник пожар грузового автомобиля и сухой травы, оперативно ликвидированный. Пострадавших нет.

Одещина : сегодня ночью противник нанес удар по Одесщине крылатыми ракетами воздушного базирования и ударными БПЛА.

Основное направление удара – юг Одесской области. Работало ПВО. Зафиксировано попадание вражеских ракет по территории гражданского аграрного предприятия в Одесской области, работает ГСЧС. Подробная информация о последствиях уточняется

Херсонщина : за сутки по области противник совершил 77 обстрелов, из них по 4 – по Херсону. Рашисты попали в районы 26 населенных пунктов области; в учебное заведение и два гидротехнических сооружения в Бериславском районе. Враг обстрелял один из многоквартирных домов в городе Берислав. В собственной квартире ранения получила 63-летняя женщина. В состоянии средней тяжести пострадавшую госпитализировали.