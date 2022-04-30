Российские войска за прошлые сутки обстреляли 12 населенных пунктов Донбасса, среди пострадавших есть дети

Об этом сообщает Национальная полиция.

"Россияне обстреляли 12 населенных пунктов. В результате российских ударов разрушения получили по меньшей мере 36 гражданских объектов – жилые дома, больница, школа, промышленный цех, железнодорожная инфраструктура", – говорится в сообщении.



Известно, что кафиры обстреляли Мариуполь, Лиман, Авдеевку, Северск, Николаевку, Большую Новоселку, Приволье, Соловьево, Райгородок, Новоселовку, Шандриголово и Времовку. Они применили против мирных жителей авиацию, реактивные системы залпового огня "Град", танки и тяжелую артиллерию. В результате атак есть жертвы и раненые, в том числе дети.

По фактам нарушения законов и обычаев войны открыты уголовные производства.

Отметим, на 30 апреля российские оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции и проявляют наибольшую активность на Слобожанском и Донецком направлениях.