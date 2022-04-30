Российские войска за прошлые сутки обстреляли 12 населенных пунктов Донбасса, среди пострадавших есть дети
Российские оккупанты за минувшие сутки, 29 апреля, обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области. В результате атак есть жертвы и раненые
Об этом сообщает Национальная полиция.
"Россияне обстреляли 12 населенных пунктов. В результате российских ударов разрушения получили по меньшей мере 36 гражданских объектов – жилые дома, больница, школа, промышленный цех, железнодорожная инфраструктура", – говорится в сообщении.
Известно, что кафиры обстреляли Мариуполь, Лиман, Авдеевку, Северск, Николаевку, Большую Новоселку, Приволье, Соловьево, Райгородок, Новоселовку, Шандриголово и Времовку. Они применили против мирных жителей авиацию, реактивные системы залпового огня "Град", танки и тяжелую артиллерию. В результате атак есть жертвы и раненые, в том числе дети.
По фактам нарушения законов и обычаев войны открыты уголовные производства.
- Отметим, на 30 апреля российские оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции и проявляют наибольшую активность на Слобожанском и Донецком направлениях.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.05
Покупка 31.05Продажа 32.05
-
EUR
Покупка 32.54Продажа 33.68
- Актуальное
- Важное