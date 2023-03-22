Российские войска за день трижды атаковали Никопольщину из дронов и тяжелой артиллерии: есть повреждения
Днем 22 марта рашисты трижды атаковали населенные пункты Никопольского района БПЛА и тяжелой артиллерии. В результате есть повреждение
Об этом информирует глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак .
"Сегодня за день враг трижды атаковал Марганецкую общину Никопольского района", - пишет глава области.
Сообщается, что российские войска обстреливали Никопольщину из беспилотников и тяжелой артиллерии.
В результате атаки никто среди мирного населения не пострадал.
В городе Марганец российские снаряды повредили административное здание и два частных предприятия. В одном из сел общины поражений потерпел автомобиль и хозяйственное сооружение.
На месте попаданий работали спасатели. Информация уточняется.
- В ночь на 9 марта РФ в дальнейшем из артиллерии обстреливала Днепропетровщину: 40 снарядов атаковали Никополь и Красногригорьевскую общину; погиб мужчина, женщина и парень получили ранения.
- В ночь на 10 марта российская армия били по Никопольщине: обошлось без жертв, однако есть повреждения.
- 10 марта, в результате российских обстрелов на Никопольщине погибли двое мужчин.
- Днем 15 марта российская армия вела по городу Марганец Днепропетровской области. В результате обстрелов два человека погибли и пять ранены.
- Вечером 17 марта российские захватчики применили ударные беспилотники по объектам критической инфраструктуры на Днепропетровщине.
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