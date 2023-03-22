Об этом информирует глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак .

"Сегодня за день враг трижды атаковал Марганецкую общину Никопольского района", - пишет глава области.

Сообщается, что российские войска обстреливали Никопольщину из беспилотников и тяжелой артиллерии.

В результате атаки никто среди мирного населения не пострадал.

В городе Марганец российские снаряды повредили административное здание и два частных предприятия. В одном из сел общины поражений потерпел автомобиль и хозяйственное сооружение.

На месте попаданий работали спасатели. Информация уточняется.