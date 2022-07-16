Российская армия выходит из оперативной паузы: новое большое наступление возможно в течение 72 часов, - ISW
Россияне провели серию наземных атак на Донбассе, и похоже, что они выходят из оперативной паузы
Об этом сообщает американский Институт исследования войны (ISW).
Отмечается, что россияне совершили атаки северо-западнее Славянска, юго-восточнее Северского, вдоль трассы Бахмут-Лисичанск, юго-восточнее Бахмута и юго-западнее Донецка.
Эти атаки по-прежнему носят мелкомасштабный характер и в основном не увенчались успехом, но они могут свидетельствовать, что российские войска пытаются возобновить свои наступательные действия на Донбассе. Если оперативная пауза действительно закончилась, россияне, скорее всего, продолжат и расширят такие атаки в ближайшие 72 часа.
ISW пишет, что россияне могут чередовать более короткие паузы с усилением атак в течение нескольких дней, прежде чем перейти к полномасштабной наступательной операции.
Отмечается, что десятидневной оперативной паузы мало, чтобы полностью восстановить силы для крупномасштабных наступательных операций, и российские военные, похоже, испытывают постоянное давление, чтобы возобновить и продолжить наступление.
Также ISW отмечает, что российские силы продолжали защищать позиции в направлении Харькова, чтобы не допустить продвижения украинских войск к границе с Россией.
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