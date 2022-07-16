Об этом сообщает американский Институт исследования войны (ISW).

Отмечается, что россияне совершили атаки северо-западнее Славянска, юго-восточнее Северского, вдоль трассы Бахмут-Лисичанск, юго-восточнее Бахмута и юго-западнее Донецка.

Эти атаки по-прежнему носят мелкомасштабный характер и в основном не увенчались успехом, но они могут свидетельствовать, что российские войска пытаются возобновить свои наступательные действия на Донбассе. Если оперативная пауза действительно закончилась, россияне, скорее всего, продолжат и расширят такие атаки в ближайшие 72 часа.

ISW пишет, что россияне могут чередовать более короткие паузы с усилением атак в течение нескольких дней, прежде чем перейти к полномасштабной наступательной операции.

Отмечается, что десятидневной оперативной паузы мало, чтобы полностью восстановить силы для крупномасштабных наступательных операций, и российские военные, похоже, испытывают постоянное давление, чтобы возобновить и продолжить наступление.

Также ISW отмечает, что российские силы продолжали защищать позиции в направлении Харькова, чтобы не допустить продвижения украинских войск к границе с Россией.

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