Российские войска вплотную к Киеву, следующая ночь будет очень сложной, но мосты взяты под охрану и дежурят войска ВСУ, - Кличко

Об этом он сказал на брифинге, передает Еспресо.TV.



"Друзья! Ситуация сейчас для Киева - без преувеличения - угрожающая. Следующая ночь, под утро, будет очень сложной. Российские войска - вплотную к столицы. Обезвреживают военные и правоохранители в городе диверсионные группы", - сказал он.



В столице взяли под охрану и особый контроль мосты. Их дежурит военная техника и бойцы Вооруженных сил.



Также оборудуют блокпосты не только на основных въездах в город, но и устанавливают блоки, перекрывающие движение у стратегических объектов в столице. Мы делаем это для защиты Киева.



"Для обороны столицы от надвигающегося агрессора уже на 100% укомплектована 112 бригада территориальной обороны Киева. Сейчас мы решаем вопрос о создании дополнительных подразделений защитников Киева", - отметил городской голова города.



Он также попросил сообщать о "зеленых" метках правоохранителей.



"Если вы видите на зданиях, тротуарах или зеленых зонах так называемые метки, - сразу оповещайте о них правоохранителей или муниципальную охрану. Или сами закрашивайте или засыпайте землей. Это могут быть крестики, круги, нанесенные краской, для корректировки огня врага" Кличко.



Жителей многоэтажных домов, имеющих доступ к выходу на крышу, мэр призвал срочно проверить крыши на наличие меток.



"Буквально недавно мы получили информацию от жильцов одного из жилых комплексов столицы. Они обнаружили немало таких меток на территории своего комплекса. Сообщили о них и оперативно сами начали окрашивать метки диверсантов", - резюмировал он.

Напомним, ранее 25 февраля Кличко заявил , что Киев вступил в фазу обороны и призвал киевлян оставаться дома или в укрытии.