Российские войска во второй раз в течение утра обстреливают Авдивку

Об этом из окрестностей города сообщает корреспондентка ТСН Наталья Нагорная, передает Еспресо.TV .

"Это второй обстрел Авдеевки уже за сегодня. Первый был около 7:00 утра. Сначала говорили, что было 25 приходов мин, сейчас мы за несколько минут услышали уже более десятка приходов", - говорит журналистка.

У себя на фейсбуке она выложила видео уже из самого города, над которым виден дым от артиллерийского обстрела со стороны россиян.





Утром соцсети, а также обычно хорошо информирован телеграмм канал Donetchanyn писали о бое в районе Авдеевки и попадание в завод металлоконструкций. Отмечалось, что захватчики палят из Спартака, есть попадание по городу, много дыма и слышны сирены от пожарных машин.