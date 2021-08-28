Российские войска во второй раз в течение утра обстреливают Авдивку
Утром субботы, 28 августа 2021 года, российские оккупационные войска уже дважды обстреляли окрестности прифронтового города Авдеевка Донецкой области
Об этом из окрестностей города сообщает корреспондентка ТСН Наталья Нагорная, передает Еспресо.TV .
"Это второй обстрел Авдеевки уже за сегодня. Первый был около 7:00 утра. Сначала говорили, что было 25 приходов мин, сейчас мы за несколько минут услышали уже более десятка приходов", - говорит журналистка.
У себя на фейсбуке она выложила видео уже из самого города, над которым виден дым от артиллерийского обстрела со стороны россиян.
Утром соцсети, а также обычно хорошо информирован телеграмм канал Donetchanyn писали о бое в районе Авдеевки и попадание в завод металлоконструкций. Отмечалось, что захватчики палят из Спартака, есть попадание по городу, много дыма и слышны сирены от пожарных машин.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.81
Покупка 26.81Продажа 27.06
-
EUR
Покупка 31.42Продажа 31.86
- Актуальное
- Важное