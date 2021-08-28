Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная война с Россией Российские войска во второй раз в течение утра обстреливают Авдивку

Российские войска во второй раз в течение утра обстреливают Авдивку

28 августа, 2021 суббота
10:00
война с Россией

Утром субботы, 28 августа 2021 года, российские оккупационные войска уже дважды обстреляли окрестности прифронтового города Авдеевка Донецкой области

Об этом из окрестностей города сообщает корреспондентка ТСН Наталья Нагорная, передает Еспресо.TV .

"Это второй обстрел Авдеевки уже за сегодня. Первый был около 7:00 утра. Сначала говорили, что было 25 приходов мин, сейчас мы за несколько минут услышали уже более десятка приходов", - говорит журналистка.

У себя на фейсбуке она выложила видео уже из самого города, над которым виден дым от артиллерийского обстрела со стороны россиян.



Утром соцсети, а также обычно хорошо информирован телеграмм канал Donetchanyn писали о бое в районе Авдеевки и попадание в завод металлоконструкций. Отмечалось, что захватчики палят из Спартака, есть попадание по городу, много дыма и слышны сирены от пожарных машин.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
обстрелы
Авдеевка
Читайте также:
Дмитро Кулеба
26 августа, 2021 четверг
Кулеба о заявлении Лаврова о "приватизации" Украиной Дня крещения Руси: это вы пытаетесь присвоить чужую историю
Паралімпіада, плавання
26 августа, 2021 четверг
Паралимпиада-2020: Как выглядит медальный зачет Игр в Токио
Марлос
25 августа, 2021 среда
Экс-футболист сборной Украины Марлос назвал нового лидера "Шахтера"
Киев
+14
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.81
    Покупка 26.81
    Продажа 27.06
  • EUR
    Покупка 31.42
    Продажа 31.86
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, суббота
28 августа
09:37
Пандемия COVID в Украине: вторые сутки - более 2 тыс. заражений
09:15
Осужденный за борьбу с Майданом экс-заместитель начальника милиции Одессы восстановился в должности, - СМИ
09:00
Ее покровительство - это благословение небес. Успение Пресвятой Богородицы: история, значение, надежды великого праздника
08:55
В Афганистане ликвидирован планировщик терактов "ИГ", - CNN
08:23
Вступление в ПТУ продлено до 1 октября
08:00
27 августа на фронте 7 обстрелов неподалеку от 6 поселков и сел, россиянами убит защитник Украины
07:26
В небе над Харьковщиной обнаружено иностранный беспилотник
07:10
Эксклюзив
COVID-19
COVID-19 как экономический кризис природного происхождения
07:00
Книга для меньшинства, сатана в юбке и замаханная женщина - 5 книг, где говорят горькую правду
2021, пятница
27 августа
23:00
Марсоход Perseverance снова готовится добыть образец марсианского земли
Вторая попытка: марсоход Perseverance снова готовится добыть образец марсианской почвы
22:41
Дмитрий Кулеба
"Не отвечают дружественному характеру": Кулеба о словах президента Эстонии о вступлении Украины в ЕС
21:51
В Киеве на Южном мосту в результате двух ДТП затруднено движение
21:18
В Харьковском горсовете проводят обыски
21:03
Николай Рудьковский
ОГПУ просит суд арестовать бывшего министра Рудьковского
20:45
Более 230 украинцев остаются в Афганистане, - посол
20:38
Зеленський и Санду
Говорили о возвращении энергокомпаний и "Крымской платформе": Зеленский встретился с Санду
19:51
Теракт возле аэропорта Кабула: среди погибших были граждане Великобритании
19:50
Янукович
Дело "Межигорья": Януковича повторно вызвали в суд
19:27
В Беларуси ликвидировали Ассоциацию журналистов
19:12
В Одесской области в ДТП пострадали трое полицейских
19:03
Распространение списков должников за комуслуги является нарушением закона, - Офис омбудсмена
18:54
Криштиано Роналду
Роналду стал игроком "Манчестер Юнайтед"
18:33
Николай Гусак
Судья Верховного Суда Гусак подал в отставку
18:25
дия
COVID-сертификаты в "Дии" сгенерировали около 300 тыс. украинцев, - Федоров
18:18
В Киеве двое мужчин устроили стрельбу по автомобилю
18:13
сепар
День в зоне ООС: оккупанты обстреляли позиции вблизи Новомихайловки, погиб украинский военный
18:06
В Китае одновременно взорвали 15 небоскребов-долгостроев. ВИДЕО
17:59
Присвоили более миллиона на ремонте дорог после наводнения: СБУ разоблачила чиновников на Буковине
17:37
ПриватБанк
Наблюдательный совет назначил нового заместителя главы ПриватБанка: за что он будет отвечать
17:34
Американская компания не будет закупать двигатели для космических ракет в России
17:26
газ
Поставщики газа повысили цены на сентябрь
17:26
Су-24
В России разбился бомбардировщик Су-24
17:24
фдму
"Большая приватизация": Фонд госимущества перенес аукцион по продаже ОГХК
16:54
"Равно отсутствию маски": Радуцкий объяснил, почему ношение защитных щитков является нарушением масочного режима
16:52
Наталья Диденко
Последние выходные лета будут теплыми, но дождливыми, - синоптик Наталья Диденко
16:41
вакцина
МЗ объяснил, в каких случаях вакцинируют детей от 12 лет
16:40
Кабул: число жертв терактов "Исламского государства" достигло 170
16:37
Анна Стеценко
Паралимпиада-2020: Как выглядит медальный зачет Игр в Токио
16:29
В центре Киева из-за забега ограничат движение транспорта 28 августа
16:09
Офис генпрокурора
Когда Путина смогут привлечь к ответственности за вооруженную агрессию на Донбассе: заявление ОГПУ
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV