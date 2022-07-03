Об этом информирует американский Институт исследования войны - ISW .

"Российские войска, вероятно, установят контроль над остальной территорией Луганской области в ближайшие дни и, вероятно, затем нанесут приоритетные удары по украинским позициям в Северске, прежде чем вернуть на Славянск и Бахмут. Уход украинцев в Северск позволит украинским силам уменьшить риск немедленного окружения , но украинские силы могут продолжить уход с боями к линии у трассы E40 от Славянска до Бахмута", - говорится в сообщении.

Армия РФ будет продолжать наступать юго-западнее Лисичанска пытаясь выйти на админграницу Луганщины.

"Русские войска заняли позиции в Верхнекаменке, расположенной примерно в 15 км к юго-западу от Лисичанска и всего в 13 км к востоку от Северска. Успешный штурм также означает, что российские войска заблокировали северо-восточную часть трассы Т1302 Бахмут-Лисичанск" , по оценкам ISW, Украина не могла использовать как главный GLOC в течение некоторого времени.) Постоянные российские наступательные и разведывательные операции вокруг Берестового и к западу от Лисичанска свидетельствуют о том, что российские силы могут отдать предпочтение наступлению на Северск, а не немедленному наступлению на Бахмут В "ЛНР" также опубликовали кадры у приветственного знака "Приволье", а спутниковый снимок русского понтонного моста подтверждает, что российские войска пересекли Северский Донец юго-восточнее Кременной.Российские войска, вероятно, также будут наступать на Северск из района Привиль когда они продвинулись к самому Лисичанску", - информируют в ISW.

Сложнейшая ситуация на востоке сейчас на Лисичанском и Бахмутском направлениях, а также в Харьковской области заявил представитель Национальной гвардии Украины.

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