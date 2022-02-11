Российские войска в ОРДЛО привели в высшую степень боеготовности
РФ привела наемников в ОРДЛО в высшую степень боеготовности и проводит военные учения с их участием
Об этом информирует пресс-центр ГУР Минобороны.
"В соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов оперативной группировки российских оккупационных войск продолжаются плановые мероприятия боевой подготовки", - говорится в сообщении.
Основное внимание уделяется слаженности действий в составе рот и батарей.
В течение недели на полигонах временно оккупированных Луганщины и Донетчины проходят занятия по огневой подготовке и вождению машин с артиллерийскими, танковыми и мотострелковыми подразделениями.
"В то же время отдельные подразделения соединений и частей оккупантов приводились в высшие степени боевой готовности с целью проверки", - отметила разведка.
Контролируют мероприятия по боевой подготовке и проверяют обучение войск высшие органы военного управления ВС РФ.
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