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Российские войска в очередной раз обстреляли приграничье Черниговщины, зафиксировано 11 приходов

18 января, 2023 среда
14:52
война с Россией

Днем 18 января военные России били по приграничным населенным пунктам Черниговской области из минометов, зафиксировано 11 приходов

Об этом сообщает в телеграмме Оперативное командование "Север " .

"Оккупанты в очередной раз обстреляли пограничные Черниговской области из минометов", - пишет прессслужба.

Сообщается, что рашисты начали варить по мирным населенным пунктам с 11:05 до 11:20. Зафиксировано 11 приходов из миномета 82 мм, в район села Бучки.

В результате обстрелов никто не пострадал. Информация о повреждениях гражданской инфраструктуры не поступала.

  • Напомним, за день 11 января в Сумской области зафиксировано 7 прилетов в результате российских обстрелов: захватчики обстреляли две пограничные общины.
  • Утром 12 января захватчики нанесли несколько ударов по приграничной Черниговщине: ОК "Север" сообщает о 19 "приходах".
  • 16 января, россияне обстреляли Шалыгинскую и Дружбовскую общины в Сумской области из минометов и стрелкового оружия.
  • Во вторник, 17 января, российские террористы снова обстреляли приграничные районы Сумской области.

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Черниговщина
воєнні злочини Росії
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