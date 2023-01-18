Об этом сообщает в телеграмме Оперативное командование "Север " .

"Оккупанты в очередной раз обстреляли пограничные Черниговской области из минометов", - пишет прессслужба.

Сообщается, что рашисты начали варить по мирным населенным пунктам с 11:05 до 11:20. Зафиксировано 11 приходов из миномета 82 мм, в район села Бучки.

В результате обстрелов никто не пострадал. Информация о повреждениях гражданской инфраструктуры не поступала.