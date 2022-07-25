Российские войска в очередной раз обстреляли пограничную территорию Черниговщины

Об этом подтвердили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Огонь велся, вероятно, из минометов 120-мм по территории Сновской громады.

Зафиксировано четыре взрыва.

О потерях и разрушениях информации пока нет.

Напомним, 21 июля обстреляли Сумщину и Черниговщину из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня.

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