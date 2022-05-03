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Главная война с Россией Российские войска в непризнанном Приднестровье пребывают в полной боевой готовности, семьи офицеров готовят к эвакуации из региона, - Генштаб

Российские войска в непризнанном Приднестровье пребывают в полной боевой готовности, семьи офицеров готовят к эвакуации из региона, - Генштаб

3 мая, 2022 вторник
19:19
война с Россией Приднестровье

Оккупанты продолжают наступление под Изюмом Харьковской области. Для поддержки своих войск на этом участке россияне перебросили тяжелые минометы "Тюльпан" и реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Смерч"

Об этом в вечерней сводке сообщает Генштаб ВСУ.

Противник не прекращает проведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и сухопутного коридора между указанными территориями и временно оккупированным Крымом.

На Слобожанском направлении враг действует группировкой из состава 6 общевойсковой армии Западного военного округа, 41 общевойсковой армии Центрального военного округа, береговых войск балтийского и северного флотов. Продолжает наносить авиационные удары и обстреливать из артиллерии город Харьков.

На Изюмском направлении противник, силами отдельных подразделений из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии Западного военного округа; 29-й, 35-й, 36-й общевойсковых армий и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск ведет наступательные действия в направлении Изюм – Барвинково. Несет потери. Для поддержки своих действий оккупанты переместили с территории Белгородской области в район города Изюм батарею тяжелых самоходных минометов "Тюльпан" калибра 240-мм и подразделение, вооруженное реактивными системами залпового огня "Смерч". На временно занятых территориях Харьковской области враг продолжает проводить фильтрационные мероприятия. Для этого дополнительно привлекают подразделения росгвардии.

На Донецком и Таврическом направлениях группировка войск противника, силами отдельных подразделений 1-го и 2-го армейских корпусов, 8-й и 58-й общевойсковых армий Южного военного округа; 5-й общевойсковой армии и тихоокеанского флота Восточного военного округа; 2-й и 41-й общевойсковой армии и 90-й танковой дивизии Центрального военного округа и воздушно-десантных войск ведут наступательные действия на определенном участке линии столкновения.

Оккупанты совершают авиационные удары и артиллерийские обстрелы позиций наших войск. Основные усилия противник продолжает сосредоточиваться на ведении наступления на Лиманском, Северодонецком, Попаснянском, Авдеевском и Кураховском направлениях с целью взятия под полный контроль населенных пунктов Рубежное, Попасная и развития наступления в направлениях на Лиман, Сиверск и Славянск. С целью совершенствования системы логистического обеспечения противник продолжает размещение в определенных районах складов с боеприпасами, горюче-смазочными материалами, а также организовал пункт ремонта и восстановления поврежденной техники. В то же время на отдельных рубежах враг осуществляет оборудование второй линии обороны.

В городе Мариуполь враг продолжает блокировать подразделения наших войск в районе завода "Азовсталь". Ведет огневое поражение артиллерией и танками по территории металлургического комбината.

На Таврическом направлении враг продолжает проведение демонстративных действий и маневров с целью сковывания действий подразделений Сил обороны и недопущения их опрокидывания на другие направления.

На Южнобужском направлении противник силами 8-й и 49-й общевойсковых армий, 22-го армейского корпуса, береговых войск черноморского флота Южного военного округа и воздушно-десантных войск ведет боевые действия с целью улучшения тактического положения, продолжает обстрелы подразделений наших войск. Враг производит перегруппировку войск, наращивает системы огневого поражения, противовоздушной обороны и материально-технического обеспечения.

В Приднестровском регионе Республики Молдова обстановка остается сложной. Подразделения оперативной группы российских войск продолжают находиться в полной боевой готовности. Вооруженные формирования Приднестровского региона Республики Молдова несут службу в усиленном режиме. Проводится подготовка к эвакуации семей офицеров оперативной группы российскких войск.

На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи усиления украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. В районе населенного пункта Хмелевка Сумской области разоблачена деятельность диверсионно-разведывательной группы врага.

Корабли черноморского флота в акваториях Черного и Азовского морей продолжают наносить ракетные удары по объектам гражданской инфраструктуры на территории Украины, выполнять задачи изоляции района ведения боевых действий, ведения разведки и огневой поддержки на приморском направлении.

Подразделения Сил обороны продолжают наносить урон противнику. Так, по имеющейся информации, в результате эффективных и слаженных действий защитников и защитниц Украины подразделения 38-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил Российской Федерации потеряли около 60 процентов личного состава погибшими и ранеными.

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