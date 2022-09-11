Об этом в эфире Эспрессо сказал экс-замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"Русские войска пытаются отвлечь ВСУ. Краматорск, Славянск, Бахмут, Авдеевка - мы там проводим очень тяжелые оборонительные бои. С другой стороны, они собирают резервы для того, чтобы остановить продвижение наших войск на Харьковском направлении. Там есть проблемы с форсированием рек - мосты и понтонные переправы разбиты. Наша разведка их обнаруживает, артиллерия наносит удары. Выполнение такого рода задач очень сложное, но это пытаются делать", - рассказал он.