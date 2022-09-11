Российские войска в Харьковской области имеют проблемы с форсированием рек, - экс-замначальника генштаба ВСУ Романенко
Мосты и понтонные переправы в Харьковской области, которыми могли бы пользоваться российские военные, разбивают Вооруженные силы Украины
Об этом в эфире Эспрессо сказал экс-замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.
"Русские войска пытаются отвлечь ВСУ. Краматорск, Славянск, Бахмут, Авдеевка - мы там проводим очень тяжелые оборонительные бои. С другой стороны, они собирают резервы для того, чтобы остановить продвижение наших войск на Харьковском направлении. Там есть проблемы с форсированием рек - мосты и понтонные переправы разбиты. Наша разведка их обнаруживает, артиллерия наносит удары. Выполнение такого рода задач очень сложное, но это пытаются делать", - рассказал он.
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