Об этом информируют Военно-Морские силы ВСУ .

В Черном море на боевом дежурстве РФ находятся 6 вражеских кораблей, из них один носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 4 снарядов.

Также в Азовском море есть русский корабль.

Сообщается, что в Средиземном море российские войска удерживают 8 вражеских кораблей, из них два ракетоносителя с 24 "калибрами".

"За сутки, в интересах РФ, проход Керчь-Еникальским проливом совершили к Черному морю – 12 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор", – отчитываются военные.

До Азовского моря враг запустил 6 судов, из них 4 продолжили движение из Босфорского пролива.

Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.