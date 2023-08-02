Российские войска в Черном море держат ракетоноситель с 4 "калибрами"
В среду, по состоянию на 11:00, армия врага удерживает в акватории Черного моря ракетоноситель с общим залпом около 4 "калибров"
Об этом информируют Военно-Морские силы ВСУ .
В Черном море на боевом дежурстве РФ находятся 6 вражеских кораблей, из них один носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 4 снарядов.
Также в Азовском море есть русский корабль.
Сообщается, что в Средиземном море российские войска удерживают 8 вражеских кораблей, из них два ракетоносителя с 24 "калибрами".
"За сутки, в интересах РФ, проход Керчь-Еникальским проливом совершили к Черному морю – 12 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор", – отчитываются военные.
До Азовского моря враг запустил 6 судов, из них 4 продолжили движение из Босфорского пролива.
Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.
- 27 июля на боевом дежурстве в Черном море находились 7 российских кораблей.
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