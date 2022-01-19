Российские войска в Беларуси: РФ заявила, что "ни на кого не собирается нападать" и потребовала от США не снабжать оружием Украину

Об этом говорится в заявлении посольства.

"В очередной раз подчеркиваем: Россия ни на кого не собирается нападать. Практика перемещения войск на собственной земле - наше суверенное право. Призываем прекратить истерики и не нагнетать напряженность вокруг проблемы Донбасса. А главное - не подталкивать "горячие головы" в Киеве к новым провокациям", – отметили в посольстве.

В посольстве России отметили, что США должны сделать шаги для деэскалации ситуации вокруг Украины.

«Если США на самом деле преданы дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского конфликта, им следует отказаться от планов поставки новых партий вооружений для ВСУ. Вашингтону следовало бы воспользоваться своим влиянием на власть Украины, чтобы убедить их прекратить саботаж минских договоренностей”, - говорится в комментарии.