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Главная война с Россией Российские войска уничтожили более 10 продуктовых складов и десятки нефтебаз, – Офис президента

Российские войска уничтожили более 10 продуктовых складов и десятки нефтебаз, – Офис президента

22 апреля, 2022 пятница
13:42
война с Россией Ростислав Шурма

По состоянию на 22 апреля оккупанты уничтожили более 10 распределительных центров с продуктами питания для населения, несколько десятков нефтебаз, тысячи линий электропередач и 10 тысяч трансформаторных подстанций

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма.

Он подчеркнул, что с первого дня войны российские войска пытаются разрушить всю базовую инфраструктуру Украины. Враг уничтожил более 10 распределительных центров, где хранились большие запасы продуктов питания, разбомбил несколько десятков нефтебаз.

"Враг хочет лишить украинцев доступа к электроэнергии и водоснабжению – поэтому уничтожены тысячи км линий электропередач и около 10 тысяч трансформаторных подстанций", – добавил Шурма.

Однако он заверил, что идет работа, чтобы в каждом городе работали магазины, супермаркеты, где на полках будут все необходимые продукты. За последние 10 дней возобновлено работу 97 крупных магазинов на всех освобожденных территориях в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской областях.

"Мы активно работаем с поставщиками для того, чтобы на полках были все необходимые продукты питания. В частности, сегодня мы практически достигли тех уровней запасов базовых продуктов питания, которые у нас были до войны", – добавил замглавы Офиса президента.

  • Ранее сообщалось, что Россия планирует вывезти с временно захваченных территорий зерно, что может привести к голоду не только в Украине, но и в мире.

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