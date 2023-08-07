Российские войска утром ударили по Херсонщине: ранен мужчина
В понедельник, 7 августа, утром российские оккупанты атаковали село Садовое в Херсонской области. В результате обстрела ранения получил один человек
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
"Из-за российских обстрелов села Садовое пострадал мирный житель", - говорится в сообщении.
Отмечается, что около 09:15 7 августа оккупанты ударили по жилому дому. В результате удара ранения получил 50-летний мужчина.
По данным ОВА, на помощь пострадавшему отправилась карета "скорой".
- В ночь на понедельник, 7 августа, российские террористы трижды ударили по центру Херсона. В результате попадания в жилые дома погибла женщина, еще по меньшей мере семь человек получили ранения.
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