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Российские войска утром обстреляли два города в Запорожской области: ранен мужчина

8 апреля, 2023 суббота
11:47
война с Россией

Российские оккупационные войска обстреляли в субботу, 8 апреля, Орехов и Гуляйполе в Запорожской области

Об этом в telegram сообщил глава ОВА Юрий Малашко.

"Громкое утро выдалось для линии разграничения. Враг снова терроризирует гражданский сектор в Орехове и Гуляйполе. Сейчас известно об одном раненом 57-летнем мужчине, которого доставили в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

  • В пятницу, 7 апреля, российские террористы использовали авиацию для обстрела Орехова.
  • 8 апреля полковник Дмитрашковский заявил , что россияне на Запорожском направлении и в Крыму не прекращают улучшать оборону в ожидании контрнаступления ВСУ.
Запорожская область
Военные новости
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