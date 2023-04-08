Об этом в telegram сообщил глава ОВА Юрий Малашко.

"Громкое утро выдалось для линии разграничения. Враг снова терроризирует гражданский сектор в Орехове и Гуляйполе. Сейчас известно об одном раненом 57-летнем мужчине, которого доставили в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.