Российские войска утром обстреляли два города в Запорожской области: ранен мужчина
Российские оккупационные войска обстреляли в субботу, 8 апреля, Орехов и Гуляйполе в Запорожской области
Об этом в telegram сообщил глава ОВА Юрий Малашко.
"Громкое утро выдалось для линии разграничения. Враг снова терроризирует гражданский сектор в Орехове и Гуляйполе. Сейчас известно об одном раненом 57-летнем мужчине, которого доставили в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
- В пятницу, 7 апреля, российские террористы использовали авиацию для обстрела Орехова.
- 8 апреля полковник Дмитрашковский заявил , что россияне на Запорожском направлении и в Крыму не прекращают улучшать оборону в ожидании контрнаступления ВСУ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.21
Покупка 37.21Продажа 38.04
-
EUR
Покупка 40.27Продажа 41.15
- Актуальное
- Важное