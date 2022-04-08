Российские войска украли вместе с грузовиками весь гумгруз для Мелитополя, - мэр

Об этом сообщает мэр Иван Федоров.

Он отметил, что россияне не пропустили их гуманитарный конвой в Мелитополь, и под угрозой оружия забрали весь транспорт с гуманитарной помощью.

"Это значит, что мелитопольцы и жители района не только не получат жизненно важную помощь - лекарства для тяжелобольных, продукты и средства гигиены, которых уже нет в городе. Люди не смогут уехать из Мелитополя", - написал Федоров.

По его словам, этот факт стал очередным случаем нарушения российскими военными норм международных соглашений, как и существующих норм человечности.

"Согласно Женевским конвенциям, гарантом для гуманитарных коридоров является Международный Комитет Красного Креста. Эта организация взяла письменные заверения с обеих сторон о намерениях обеспечить гуманитарный коридор. Россия заверила. На бумаге. Однако, как мы видим, свои заверения не выполнила", - добавил. он.

Также в Мелитополе, временно оккупированном российскими войсками, растет количество похищенных ими людей.

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