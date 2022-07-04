Российские войска ударили ракетами по школе в Харькове

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Общеобразовательная школа в Шевченковском районе Харькова стала целью ракетного удара российских террористов сегодня, 4 апреля, в 4 утра. Сейчас спасатели разбирают завалы. Предварительно – пострадавших нет, поскольку в гимназии никого не было.

В целом на территории Харьковщины захватчики в течение суток лупили по городам и селам Харьковского, Изюмского и Богодуховского районов. В результате разрушены жилые дома, хозяйственные постройки, гаражи и другие сооружения. К сожалению, в новый день Харьковщина вошла еще и с человеческими жертвами: от действий военных террористов РФ погибли три жителя села Безруки Дергачевской общины. Это село россияне обстреливали из артиллерии. Ранены также шесть человек.

На протяжении суток российские оккупанты пытались вести наступление на село Прудянка, что на Харьковском направлении, однако понесли потери и отступили. В районе Изюма враг пытается наступать в направлении Богородичного, Мазановки и Долины. Наши защитники сдерживают врага. Бои продолжаются.

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