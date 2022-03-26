Российские войска ударили из тяжелой артиллерии по домам в Киевской области, пострадал ребенок

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области Андрей Небитов.

В результате удара разрушены по меньшей мере 5 домов и есть пострадавшие среди гражданского населения, среди них ребенок.



"Враг еще раз ударил из тяжелой артиллерии по населенным пунктам Киевщины. Разрушены по меньшей мере 5 домов, есть пострадавшие среди гражданского населения, в том числе один ребенок. Как видим, оккупанты бьют куда угодно, по жилым кварталам, объектам гражданской инфраструктуры, многоэтажкам. истребляют из "градов" граждан и их дома", – говорится в сообщении.

Следователи полиции Киевщины уже тщательно задокументировали более 250 фактов военных преступлений агрессора в Киевской области, которые будут использованы в Международном суде над российскими военными и политическими преступниками.

Напомним, в Житомирской области на протяжении 25 марта российские захватчики совершили два ракетных обстрела.

Добавим, оккупанты нарушили "режим тишины" 26 марта. Они нанесли удары по крупнейшим городам Луганской области.

В Харьковской области россияне обстреляли мемориал жертвам Холокоста.