Российские войска убили троих жителей Донбасса за сутки, 13 - ранили
Оккупационные войска за 14 августа убили троих жителей Бахмута, Соледара и Марьинки
Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко в телеграмм.
"Россия убивает гражданских! За 14 августа россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: в Бахмуте, Соледаре и Марьинке. Еще 13 человек получили ранения", - отметил он.
Однако пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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