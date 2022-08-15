Российские войска убили троих жителей Донбасса за сутки, 13 - ранили

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко в телеграмм.

"Россия убивает гражданских! За 14 августа россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: в Бахмуте, Соледаре и Марьинке. Еще 13 человек получили ранения", - отметил он.

Однако пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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