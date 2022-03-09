Российские войска стремительно теряют технику в Украине, – CNN
По данным разведки США, российские войска стремительно теряют технику в Украине. Потери оккупантов за две недели достигают 10% военного актива
Об этом сообщает CNN.
Отмечают, что в американской разведке есть данные о том, что от 8% до 10% российских военных активов, использовавшихся при вторжении в Украину, сейчас уничтожены или выведены из строя.
Утраченная техника включает танки, самолеты, артиллерию и другое военное имущество. Это почти вдвое превышает потери, о которых разведка сообщала на прошлой неделе. По ее оценкам, Россия за прошлую неделю потеряла от 3 до 5% военной техники.
- Напомним, 8 марта в Харьковской области 92 ОМБр ВСУ разбили колонну техники оккупантов.
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