Российские войска снова обстреляли Харьков, один человек погиб, – городской глава
Российские военные вечером 16 апреля снова открыли огонь по Харькову. В результате обстрела погиб один гражданский, еще двое получили ранения
Об этом рассказал городской глава Харькова Игорь Терехов.
Мэр отметил, что российские оккупанты снова открыли огонь по одному из районов Харькова.
"Там погиб один человек, два человека получили ранения, сейчас они находятся в больнице, наши медики спасают их жизнь. Эти обстрелы проводятся умышленно, чтобы посеять хаос, запугать людей, потому что первые обстрелы были в районе рынка, сегодня суббота, люди пошли покупать продукты, кстати, и в это время произошел обстрел", – отметил Терехов.
Он также отметил, что оккупанты намеренно открывают огонь по гражданскому населению, поэтому это можно квалифицировать только как умышленный геноцид.
- В субботу, 16 апреля, в результате ракетного удара по одному из центральных районов Харькова один человек погиб , еще 18 человек госпитализированы из-за ранений.
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