Российские войска развернули дополнительные зенитно-ракетные комплексы на временно оккупированных территориях Луганщины и Запорожской области, – Генштаб
Чтобы нарастить систему противовоздушной обороны, российские оккупанты развернули дополнительные зенитно-ракетные комплексы на временно занятых и временно оккупированных территориях Луганской и Запорожской областей
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Российская Федерация продолжает наступательные действия в Восточной операционной зоне. На Донецком направлении такие действия продолжаются практически вдоль всей линии столкновения. На Лиманском направлении оккупанты обстреливали подразделения украинских войск на рубеже Лиман – Северск, пытаясь вытеснить их с занимаемых позиций и создать условия для наступления на Славянск.
На Изюмском направлении также продолжаются наступательные действия врага на направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Рашисты продолжали обстрелы украинских войск.
На Северодонецком направлении россияне сосредоточили усилия на том, чтобы взять под полный контроль Рубежное и подготовиться к наступлению на Северодонецк.
На Попаснянском направлении рашисты пытались улучшить тактическое положение в районе Попасной. Им удалось усилить войска благодаря перемещению батальонной тактической группы с Мариупольского направления.
На Слобожанском направлении враги продолжают обстрелы города Харькова и населенных пунктов Уды и Прудянка.
Чтобы нарастить систему противовоздушной обороны, дополнительные зенитно-ракетные комплексы россияне развернули на временно занятых и временно оккупированных территориях Луганской и Запорожской областей.
На Таврическом и Южнобужском направлениях российские войска продолжают обстрелы, перегруппируют свои подразделения, наращивают составляющие системы огневого поражения, инженерного оборудования позиций, пополняют запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов.
На Южнобужском направлении оккупанты пытаются выйти на административную границу Херсонской области, отыскивая слабые места в украинской обороне. В районе Николаева враги проводили воздушную разведку с применением трех БПЛА и обстреляли из артиллерии позиции украинских подразделений.
Что касается ситуации на Волынском и Полесском направлениях, то сохраняется угроза ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры с территории Беларуси. Подразделения вооруженных сил Беларуси прикрывают границу в Брестской и Гомельской областях.
На Северском направлении враг из минометов обстреливал позиции наших войск в районе Сеньковки Черниговской области.
А в приграничных с Украиной районах Брянской области России установлены усиленные административно-полицейский и контрразведывательный режимы. На основных дорогах и близ населенных пунктов развернули контрольно-пропускные посты.
Между тем, за предыдущие сутки подразделения противовоздушной обороны поразили десять БпЛА "Орлан-10". На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты десять атак российских оккупантов, уничтожены 2 танка, 17 артиллерийских систем, 38 единиц боевой бронированной техники и 10 единиц автомобильной техники противника.Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.05
Покупка 31.05Продажа 32.05
-
EUR
Покупка 32.54Продажа 33.68
- Актуальное
- Важное