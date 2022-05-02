Российские войска развернули дополнительные зенитно-ракетные комплексы на временно оккупированных территориях Луганщины и Запорожской области, – Генштаб

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Российская Федерация продолжает наступательные действия в Восточной операционной зоне. На Донецком направлении такие действия продолжаются практически вдоль всей линии столкновения. На Лиманском направлении оккупанты обстреливали подразделения украинских войск на рубеже Лиман – Северск, пытаясь вытеснить их с занимаемых позиций и создать условия для наступления на Славянск.

На Изюмском направлении также продолжаются наступательные действия врага на направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Рашисты продолжали обстрелы украинских войск.

На Северодонецком направлении россияне сосредоточили усилия на том, чтобы взять под полный контроль Рубежное и подготовиться к наступлению на Северодонецк.

На Попаснянском направлении рашисты пытались улучшить тактическое положение в районе Попасной. Им удалось усилить войска благодаря перемещению батальонной тактической группы с Мариупольского направления.

На Слобожанском направлении враги продолжают обстрелы города Харькова и населенных пунктов Уды и Прудянка.

Чтобы нарастить систему противовоздушной обороны, дополнительные зенитно-ракетные комплексы россияне развернули на временно занятых и временно оккупированных территориях Луганской и Запорожской областей.

На Таврическом и Южнобужском направлениях российские войска продолжают обстрелы, перегруппируют свои подразделения, наращивают составляющие системы огневого поражения, инженерного оборудования позиций, пополняют запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

На Южнобужском направлении оккупанты пытаются выйти на административную границу Херсонской области, отыскивая слабые места в украинской обороне. В районе Николаева враги проводили воздушную разведку с применением трех БПЛА и обстреляли из артиллерии позиции украинских подразделений.

Что касается ситуации на Волынском и Полесском направлениях, то сохраняется угроза ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры с территории Беларуси. Подразделения вооруженных сил Беларуси прикрывают границу в Брестской и Гомельской областях.

На Северском направлении враг из минометов обстреливал позиции наших войск в районе Сеньковки Черниговской области.

А в приграничных с Украиной районах Брянской области России установлены усиленные административно-полицейский и контрразведывательный режимы. На основных дорогах и близ населенных пунктов развернули контрольно-пропускные посты.

Между тем, за предыдущие сутки подразделения противовоздушной обороны поразили десять БпЛА "Орлан-10". На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты десять атак российских оккупантов, уничтожены 2 танка, 17 артиллерийских систем, 38 единиц боевой бронированной техники и 10 единиц автомобильной техники противника.