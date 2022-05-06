Российские войска пытаются окружить Попасную на Луганщине, - мэр
Российская армия пытается окружить город Попасная Луганской области и взять его в кольцо
Об этом заявил городской голова Николай Ханатов в комментарии 24 каналу.
По его словам, ситуация с каждым днем ухудшается.
"Оккупанты пытаются взять Попасную в кольцо. Это действительно так. Мы видим, какие они сейчас занимают улицы и какие населенные пункты уже заняли", - сообщил Ханатов.
Он не уверен в том, что россияне смогут окружить город.
Мэр отметил, что Силы обороны в очень сложной ситуации, но они продолжают давать отпор оккупантам. Войска также поддерживают местное население всеми возможными способами.
Ханатов отметил, что выбраться из города можно только пешком в направлении Донецкой области. Из 20-тысячного населения города осталось около 1500 человек.
- Ранее глава городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк сообщил, что российские войска пытаются штурмовать город Северодонецк Луганской области на нескольких направлениях.
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