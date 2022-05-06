Российские войска пытаются окружить Попасную на Луганщине, - мэр

Об этом заявил городской голова Николай Ханатов в комментарии 24 каналу.

По его словам, ситуация с каждым днем ухудшается.

"Оккупанты пытаются взять Попасную в кольцо. Это действительно так. Мы видим, какие они сейчас занимают улицы и какие населенные пункты уже заняли", - сообщил Ханатов.

Он не уверен в том, что россияне смогут окружить город.

Мэр отметил, что Силы обороны в очень сложной ситуации, но они продолжают давать отпор оккупантам. Войска также поддерживают местное население всеми возможными способами.

Ханатов отметил, что выбраться из города можно только пешком в направлении Донецкой области. Из 20-тысячного населения города осталось около 1500 человек.

Ранее глава городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк сообщил, что российские войска пытаются штурмовать город Северодонецк Луганской области на нескольких направлениях.