Российские войска пытаются обеспечить сухопутный путь между Донетчиной, Луганщиной и оккупированным Крымом, а также пытались штурмовать два направления в Изюме, - Генштаб
Российские оккупанты пытаются обеспечить сухопутный путь между Донетчиной и Луганщиной и временно оккупированными территориями Крыма. Они также продолжают активное наступление на завод "Азовсталь" и Попасную
Об этом сообщает Генеральный штаб ВС Украины.
Отмечается, что российский оккупант проводит наступательные действия в восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей. Кроме того, враг пытается обеспечить сухопутный путь между указанными территориями и временно оккупированным Крымом.
На Волынском, Полесском и Северском направлениях россияне активных действий не проводили, существенных изменений в положении и деятельности подразделений противника не обнаружено.
На Слобожанском направлении оккупанты продолжают обстрелы населенных пунктов Харьков, Карасовка, Прудянка и Корорбочкино из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.
На направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск россияне пытались провести штурмовые действия, однако потерпели провал. Войсками РФ были произведены обстрелы в районах населенных пунктов Большая Камышеваха, Вернополье и Новая Дмитровка.
На Донецком и Таврическом направлениях российские войска производили артиллерийские обстрелы позиций ВСУ.
В Мариуполе оккупанты наносили ракетно-бомбовые удары по позициям украинских войск на территории завода "Азовсталь". Кроме того, россияне продолжают попытки взять штурмом Попасну.
На Южнобужском направлении оккупант обстреливал позиции войск ВСУ в районах населенных пунктов Княжевка и Николаевка.
Кроме того, Генштаб информирует, что силы обороны Украины наносят захватчикам значительные потери. Только на территории Донбасса и Луганщины за минувшие сутки отбиты 7 атак российских оккупантов, уничтожены 13 танков, 3 артиллерийские системы, 17 единиц бронированной техники, 4 боевых бронированных машин и 18 единиц автомобильной техники и 4 топливозаправщика.
Также подразделениями противовоздушной обороны, в указанном районе, были сбиты 3 вражеских БПЛА типа "Орлан-10".
- По состоянию на 24 апреля из-за нападения России и ее наступления на Мариупольпогибли более 20 тысяч мариупольцев.
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