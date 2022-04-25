Российские войска пытаются обеспечить сухопутный путь между Донетчиной, Луганщиной и оккупированным Крымом, а также пытались штурмовать два направления в Изюме, - Генштаб

Об этом сообщает Генеральный штаб ВС Украины.



Отмечается, что российский оккупант проводит наступательные действия в восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей. Кроме того, враг пытается обеспечить сухопутный путь между указанными территориями и временно оккупированным Крымом.



На Волынском, Полесском и Северском направлениях россияне активных действий не проводили, существенных изменений в положении и деятельности подразделений противника не обнаружено.



На Слобожанском направлении оккупанты продолжают обстрелы населенных пунктов Харьков, Карасовка, Прудянка и Корорбочкино из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.



На направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск россияне пытались провести штурмовые действия, однако потерпели провал. Войсками РФ были произведены обстрелы в районах населенных пунктов Большая Камышеваха, Вернополье и Новая Дмитровка.



На Донецком и Таврическом направлениях российские войска производили артиллерийские обстрелы позиций ВСУ.



В Мариуполе оккупанты наносили ракетно-бомбовые удары по позициям украинских войск на территории завода "Азовсталь". Кроме того, россияне продолжают попытки взять штурмом Попасну.



На Южнобужском направлении оккупант обстреливал позиции войск ВСУ в районах населенных пунктов Княжевка и Николаевка.



Кроме того, Генштаб информирует, что силы обороны Украины наносят захватчикам значительные потери. Только на территории Донбасса и Луганщины за минувшие сутки отбиты 7 атак российских оккупантов, уничтожены 13 танков, 3 артиллерийские системы, 17 единиц бронированной техники, 4 боевых бронированных машин и 18 единиц автомобильной техники и 4 топливозаправщика.



Также подразделениями противовоздушной обороны, в указанном районе, были сбиты 3 вражеских БПЛА типа "Орлан-10".

По состоянию на 24 апреля из-за нападения России и ее наступления на Мариупольпогибли более 20 тысяч мариупольцев.