Об этом информирует глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .

"Они (российские войска, – ред.) пытаются найти слабые места в нашей обороне", - сказал Гайдай.

Глава области отмечает, что ситуация в регионе остается тяжелой, однако полностью контролируемой.

"Увеличилось количество обстрелов, увеличилось количество атак на Сватовско-Кременском направлении. Ну и ждем в феврале окончания на разных базах подготовки двухмесячной уже тех оккупантов, которых набрали недавно по всей России. Как раз где-то две-три недели на то, чтобы они закончили обучение и несколько недель для того, чтобы их перебросить в Луганскую область", - добавил глава ОВА.

Ранее издание Вloomberg писало, что, несмотря на потери российской армии в войне с Украиной, президент РФ Владимир Путин планирует новое наступление, которое может начаться в феврале-марте .

А секретарь СНБО Алексей Данилов говорил , что россияне готовятся к новой волне наступления в Украине до 24 февраля и разведывают оборонные возможности Украины. Впоследствии он подчеркивал , что власть понимает угрозу повторного наступления российских войск на территорию Украины и готовится.

Уже 1 февраля секретарь СНБО заявил : "Россияне готовятся к максимальной эскалации войны и нельзя исключать ни одного сценария в ближайшие две-три недели".

В Главном управлении разведки рассказали , что российский президент Владимир Путин приказал до марта захватить всю территорию Донетчины и Луганщины.

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