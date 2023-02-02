Российские войска пытаются найти слабые места ВСУ и увеличивают количество обстрелов в направлении Сватово - Кременная, - ОВА
РФ готовится к новому наступлению на Луганщину, увеличивая количество обстрелов на направлении Сватово - Кременная и пытаются найти слабые места в обороне ВСУ
Об этом информирует глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .
"Они (российские войска, – ред.) пытаются найти слабые места в нашей обороне", - сказал Гайдай.
Глава области отмечает, что ситуация в регионе остается тяжелой, однако полностью контролируемой.
"Увеличилось количество обстрелов, увеличилось количество атак на Сватовско-Кременском направлении. Ну и ждем в феврале окончания на разных базах подготовки двухмесячной уже тех оккупантов, которых набрали недавно по всей России. Как раз где-то две-три недели на то, чтобы они закончили обучение и несколько недель для того, чтобы их перебросить в Луганскую область", - добавил глава ОВА.
- Ранее издание Вloomberg писало, что, несмотря на потери российской армии в войне с Украиной, президент РФ Владимир Путин планирует новое наступление, которое может начаться в феврале-марте .
- А секретарь СНБО Алексей Данилов говорил , что россияне готовятся к новой волне наступления в Украине до 24 февраля и разведывают оборонные возможности Украины. Впоследствии он подчеркивал , что власть понимает угрозу повторного наступления российских войск на территорию Украины и готовится.
- Уже 1 февраля секретарь СНБО заявил : "Россияне готовятся к максимальной эскалации войны и нельзя исключать ни одного сценария в ближайшие две-три недели".
- В Главном управлении разведки рассказали , что российский президент Владимир Путин приказал до марта захватить всю территорию Донетчины и Луганщины.
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