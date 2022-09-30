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Российские войска пытаются бежать из Лимана. Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
30 сентября, 2022 пятница
20:58
Статьи Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт

Окружение в Лимане будет иметь большие последствия для российских войск на севере Донецкой области и на западе Луганской области. Поскольку открывает дорогу для Вооруженных Сил Украины на Сватово, Кременную, Северодонецк и Лисичанск

ВСУ сужают кольцо вокруг Лимана

В настоящее время протяженность фронта превышает 3000 км. На расстоянии протяженностью 800 км идут активные боевые действия. Самый интересный участок фронта находится вокруг города Лиман. Наконец есть первое официальное заявление от спикера ОК "Восток", в котором он заявил, что операция по окружению российских войск в Лимане находится на стадии завершения. Вооруженные силы Украины взяли под огневой контроль все пути, ведущие в город, поэтому российские войска в Лимане отрезаны от поставок боеприпасов и живой силы. Сегодня также была подтверждена информация о том, что украинская армия вошла в Ямполь, расположенный в 17 км от города Лиман. Фактически российская линия обороны Лиман-Ямполь уничтожена. Это произошло, несмотря на то, что враг перебрасывал на этот участок большое количество резервов и укрепил его лучше, чем другие участки фронта. Кольцо вокруг Лимана сужается. Для российских войск в Лимане остается все меньше времени, чтобы выйти из полного окружения.


Карта боевых действий на Востоке Украины на 30 сентября.

Российские войска пытаются бежать из Лимана

У наших войск нет недостатка в боеприпасах для артиллерии. В то же время, в ОК "Восток" не комментируют и не называют точное время полного окружения российских войск в Лимане. По их словам, операция по окружению российского гарнизона в Лимане еще продолжается. Однако полное окружение россиян в Лимане уже прогнозируют в российских социальных сетях и в американском Институте изучения войны. В частности, в Институте изучения войны утверждают, что переброска дополнительных войск в Лиман не поможет россиянам избежать поражения и выйти из окружения. Окружение в Лимане будет иметь большие последствия для российских войск на севере Донецкой области и на западе Луганской области. Поскольку открывает дорогу для Вооруженных Сил Украины на Сватово, Кременную, Северодонецк и Лисичанск. Думаю, что такая возможность будет реализована на практике. Очень показательным стало то, что когда Путин объявлял об аннексии территории Украины, российские войска пытались бежать из Лимана.

Украина подает заявку на ускоренное вступление в НАТО

Сегодня в России заявили об аннексии 4 областей Украины, которые они полностью не контролируют. В Москве была проведена публичная церемония одного из этапов аннексии. В ходе этой акции Путин провозгласил свою очередную никчемную речь. Однако это событие было омрачено более важным заявлением о том, что Украина подает заявку на ускоренное вступление в НАТО. Также сегодня состоялся брифинг Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, где он ответил на отдельные вопросы, связанные с этим шагом.

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Украина
Россия
Луганщина
военные силы Украины
Северодонецк
Лисичанск
война с Россией
Донетчина
Йенс Столтенберг
НАТО
Военные новости
Колонка Згурца
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