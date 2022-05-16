Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Сегодня около 7 утра была попытка прорыва государственной границы на территории Сумщины!

Враг открыл огонь по приграничной территории Шосткинского района из минометов, гранатометов, пулеметов и автоматов", - говорится в сообщении.

Известно, что таким образом на территорию области хотела зайти вражеская диверсионно-разведывательная группа.

"Пограничники дали бой россиянам, те же отступить за линию государственной границы", – добавил Живицкий.

Напомним,