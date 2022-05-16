Российские войска пытались прорваться через границу на территории Сумской области
Оккупанты открыли огонь по приграничной территории Шосткинского района из минометов, гранатометов, пулеметов и автоматов
Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Сегодня около 7 утра была попытка прорыва государственной границы на территории Сумщины!
Враг открыл огонь по приграничной территории Шосткинского района из минометов, гранатометов, пулеметов и автоматов", - говорится в сообщении.
Известно, что таким образом на территорию области хотела зайти вражеская диверсионно-разведывательная группа.
"Пограничники дали бой россиянам, те же отступить за линию государственной границы", – добавил Живицкий.
- Напомним,
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