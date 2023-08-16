Российские войска проводят стратегическую оборонительную операцию с элементами наступления: детали от полковника СБУ
Полковник СБУ и народный депутат Роман Костенко рассказал, что ситуация на Запорожском направлении очень сложная, а интенсивность боевых действий очень высокая
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"
"Вся линия фронта сейчас находится в фазе активных действий, а ситуация на одном направлении тесно связана с другим направлением. Российские оккупационные войска проводят стратегическую оборонную операцию с элементами наступления. Украина продолжает проводить анонсированную наступательную операцию с элементами обороны. Силы обороны продолжают атаковать на стратегически важных направлениях, хотя это довольно трудно. Ведь Сил обороны наступают на противника, который имеет преимущество в артиллерии и авиации, не говоря уже о заминированных территориях. Россияне упорно пытаются удержать собственные позиции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Поскольку в случае успеха наступления Сил обороны для украинской армии открываются отличные возможности для освобождения остальных оккупированных территорий и ударов по военным объектам РФ в Крыму", - рассказал Костенко.
Полковник СБУ подчеркнул, что из-за активных наступательных действий ВСУ на Юге россияне пытаются активизироваться на Востоке
"Как только ВСУ освободят Мелитополь, Бердянск и выйдут к берегам Азовского моря, вся логистика оккупантов через оккупированный Крым будет остановлена. Поэтому для россиян Запорожское направление очень важно, и они это прекрасно понимают. Учитывая эти обстоятельства, а именно активные действия ВСУ на Юге, россияне активизировались на Востоке. В частности, на Купянском направлении", - добавил он.
- 16 августа стало известно, что украинские военные полностью освободили Урожайное на Донетчине. Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах.
- 16 августа в американском Институте изучения войны сообщили, что украинские военные продолжают наступать на некоторых участках фронта. Так, Силы обороны Украины смогли продвинуться в Луганской и Запорожской областях
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