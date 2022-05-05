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Российские войска продолжают штурм Азовстали: враг применяет авиацию, артиллерию и пехоту
Оккупационные войска РФ штурмуют завод "Азовсталь". Украинские защитники держат оборону под плотным огнем
- 4 мая Генштаб сообщал, что оккупанты возобновили наступление на Азовсталь, на территории которого находятся гражданские.
- Впоследствии заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар ("Калина") сказал, что оккупанты прорвались на Азовсталь и нарушают режим тишины, срывая эвакуацию гражданских граждан.
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