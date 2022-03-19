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Российские войска продолжают нести значительные потери и не выполняют поставленные задачи, - Генштаб ВСУ

19 мартa, 2022 суббота
21:04

По данным Генштаба, Россия не прекращает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"Оперативная обстановка существенных изменений не претерпела. Защитники Украины надежно удерживают рубежи обороны, сосредоточив главные усилия вокруг стратегически важных городов – Киева, Чернигова, Харькова, Мариуполя, Николаева, и заставляют врага отказаться от продолжения наступления", – говорится в сообщении.

В ГШ отмечают, что противник не выполнил поставленные руководством задачи: оцепление Киева, выход на административные границы Донецкой и Луганской областей и установление контроля над левобережной частью Украины.

"Вражеская разведка пришла к выводу, что в связи с сильным сопротивлением украинцев установить пророссийские власти на временно подконтрольных оккупантам территориях невозможно", - говорится в своде.

В ВСУ отмечают, что враг не прекращает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры с применением высокоточного оружия, авиационных бомб и боеприпасов повышенного впечатляющего действия.

"В нарушение норм международного права и человеческой морали, российские захватчики атакуют густонаселенные украинские города и села, объекты критической и производственной инфраструктуры, школы, больницы, государственные учреждения", - заявили в ГШ.

Там добавили, что армия РФ продолжает нести значительные потери.

"Во временно оккупированном Крыму отдельные подразделения морской пехоты потеряли до 90 процентов личного состава, резервов для восстановления потерь нет. Наблюдаются попытки укомплектовать роты для отправки в Украину за счет командированных из других воинских частей. В этих подразделениях более 20 человек написали рапорты об отказе принимать участие в войне против Украины, к "ответчикам" применяются репрессивные методы воздействия", - говорится в сообщении.

На Николаевском направлении вражеские подразделения, которые были укомплектованы за счет мобилизации на временно оккупированной территории Донецкой области, также понесли потери.

"За двое суток боев безвозвратные потери противника составили более 200 человек, остальные деморализованы и отказываются участвовать в боевых действиях. Мобилизированные обвиняют российское командование в использовании их для "разведки боем", чтобы выявить позиции ВС Украины", - заявили в ГШ.

Там также отметили, что в Луганскую областную больницу ежедневно прибывают рефрижераторы с грузом "200".

Это тела солдат 2-го армейского корпуса, который имеет значительные потери. Возле райисполкомов выстроились очереди родственников погибших за справками о смерти. Не имея успехов в открытом бою, оккупанты продолжают террор местного населения. При помощи пропагандистских сюжетов противник пытается сформировать картинку лояльного отношения местного населения к оккупационным властям. В населенных пунктах на Черниговщине российские захватчики пытались раздавать "гуманитарную помощь". Местные жители даже под давлением из рук врага ничего не взяли. Похожие меры враг пытается проводить и в Киевской и Херсонской областях", - подытожили в Генштабе.

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