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Российские войска продолжают наступление на Донецком направлении, проводят инженерное оборудование позиций и пополняют запасы техники и вооружения, - Генштаб ВСУ

18 мая, 2022 среда
07:14
война с Россией

Враг оказывает огненное влияние вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны украинских войск в Донецком операционном районе и на Славянском направлении, а также принимает меры по усилению наступательной группировки

Об этом передает в фейсбуке Генштаб ВСУ.

Основные усилия противник сосредотачивается на удержании занятых ранее рубежей, ведении разведки, инженерном оборудовании позиций, пополнении запасов, а также пытается улучшить свое тактическое положение. Российские захватчики продолжают наносить ракетные удары по военным и гражданским объектам на всей территории Украины.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях подразделения вооруженных сил Республики Беларусь выполняют задачи усиления украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Сохраняется угроза нанесения с территории Беларуси ракетных и авиационных ударов по объектам Украины.

Для демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны Украины противник продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей подразделения вооруженных сил Российской Федерации. В отдельных районах противник усиливает систему противовоздушной обороны и инженерного оборудования позиций.

Враг продолжает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и объектов гражданской инфраструктуры в приграничных населенных пунктах Черниговской и Сумской областей.

На Харьковском направлении противник сосредоточился на удержании занимаемых позиций и предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Агрессор ведет артиллерийские обстрелы населенных пунктов Циркуны, Русские Тишки, Черкасские Тишки и Питомник.

На Славянском направлении враг совершает наступление на населенный пункт Довгенькое. Для поддержки наступательных действий в определенном районе развернуто подразделения реактивной и ствольной артиллерии.

В целях осуществления логистического обеспечения и доукомплектования понесших потери подразделений агрессор перемещает с территории Российской Федерации вооружение и военную технику.

На Донецком направлении враг продолжает наступление на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях. На Лиманском направлении противник вел наступление с целью установления полного контроля над населенным пунктом Дробышево и блокировки Лимана с севера. На Бахмутском и Северодонецком направлениях для авиационной поддержки наступательных действий агрессор сосредоточил в Луганской области до пятнадцати вертолетов.

В Мариуполе основные усилия враг сосредотачивается на блокировке наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Продолжает наносить артиллерийские и авиационные удары.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг усиливает группировку войск для проведения наступления на Пологи - Орехов.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на содержании занятых рубежей, ведении разведки, инженерном оборудовании позиций. Оказывает огненное влияние на подразделения наших войск.

На Николаевском направлении для огневого поражения наших войск российские оккупанты развернули на огневых позициях до десяти батарей реактивной и восьми - ствольной артиллерии.

На Криворожском направлении российские войска проводили демонстративные действия с целью сковывания украинских войск, совершенствовали инженерное оборудование и пополняли запасы.

На Бессарабском направлении обстановка в Приднестровском регионе Республики Молдова остается напряженной и существенных изменений не претерпела.

Корабли черноморского флота в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий, разведки и огневой поддержки на приморском направлении.

За предыдущие сутки, 17 мая, подразделениями противовоздушной обороны Сухопутных войск было поражено десять беспилотников (БПЛА) оперативно-тактического уровня, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил уничтожили один БПЛА и четыре крылатых ракеты.

"На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбиты двенадцать атак врага, уничтожены три танка, три артиллерийские системы, шесть единиц боевой бронированной техники и семь автомобилей противника", - говорится в сообщении.

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