Об этом сообщили в вечерней сводке Генштаба .

"Большинство транспортных средств с прицепами, загруженными награбленным имуществом, за рулем – российские военные. Похожая тенденция наблюдается в населенных пунктах временно захваченных территорий на Юге Украины", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что в городе Пологи Запорожской области российские оккупанты выламывают ворота частных гаражей и забирают у местных жителей частные автомобили. В Новой Каховке Херсонской области оккупанты начали вывозить мебель и бытовую технику из временно оставленных домов.

Стало известно, что российское руководство объявило досрочный выпуск курсантов 5 курса черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова в декабре этого года для пополнения оккупационного войска младшим офицерским составом.

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Среди оккупантов все больше распространяется практика самоискалечивания, чтобы попасть на лечение в медицинское учреждение и избежать участия в боевых действиях. Значительная часть военнослужащих не возвращается в воинские части после окончания срока отпусков.

"В течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны осуществила два удара по позициям и местам сосредоточения живой силы и техники противника", - говорится в сообщении.

Кроме этого, Силы обороны успешно отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Зайцево, Одрадовка, Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Авдеевка, Безымянное и Новогригоровка.

Также подтверждено уничтожение 11 сентября текущего года складов с боеприпасами противника в районе города Херсона.

Утром 13 сентября стало известно, что ВСУ в Харьковской области за неделю освободили более 300 населенных пунктов, операция по деоккупации продолжается.

Позже, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 13 сентября сообщила , что площадь деоккупированных территорий Харьковской области на самом деле почти вдвое больше озвученной ранее.

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