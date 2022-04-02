Российские войска прикрывают отвод подразделений и перегруппируют их для перемещения в другие районы, - Генштаб

Об этом сообщает в вечерней сводке Генштаб ВСУ.

Подразделения врага, с целью создания наступательных группировок, продолжают перегруппировку войск. Из района Чернобыля в населенные пункты, расположенные на территории республики Беларусь выводятся отдельные подразделения 5-й, 29-й и 35-й общевойсковых армий Восточного военного округа и 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, вероятно, с последующим перемещением. области.

По имеющейся информации, в железнодорожную станцию Долбино (Белгородская область) прибыл железнодорожный эшелон с техникой отдельных подразделений 4-й танковой дивизии 1-й танковой армии Западного военного округа.

На Волынском направлении обстановка изменений не претерпела.

На Полесском направлении противник действует силами отдельных подразделений 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й армейской армии, 37-й отдельной мотострелковой бригады и 5-й отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии. Наступательных действий не предпринимал, основные усилия сосредотачивались на ведении обороны отдельных рубежей с целью прикрытия отвода войск на территорию Республики Беларусь. Осуществляет минирование районов местности и техники, не подлежащую эвакуации, разрушение объектов инфраструктуры для задержки продвижения наших войск.

По имеющимся данным, отводимые в Беларусь подразделения вооруженных сил Российской Федерации сосредотачиваются на территории Полесского радиационного заповедника в районах населенных пунктов Киров, Хильчиха, Наровля и Волоховщина.

На Северском направлении противник наступательных действий не проводил, основные усилия сосредотачивались на прикрытии отвода войск на территорию российской федерации и сдерживаемые наступательных действий Сил обороны.

На Черниговском направлении продолжает блокирование Чернигова и наносит артиллерийские удары по жилым кварталам города и позициям подразделений Вооруженных Сил Украины.

С целью наращивания группировки войск из населенного пункта Валуйки (Белгородская область) в район Пески (Харьковская обл.) перемещены подразделения 106-й воздушно-десантной дивизии, предположительно с целью ведения боевых действий на Донецком направлении.

На Харьковском направлении враг продолжает блокировать Харьков, производит перегруппировку войск и артиллерийские обстрелы жилых кварталов. Проводит воздушную разведку позиций подразделений Вооруженных сил Украины с применением БПЛА.

На Изюмском направлении кафиры продолжают контролировать часть города Изюм и удерживают понтонные переправы через реку Северский Донец, осуществляют перегруппировку войск с целью создания наступательной группировки.

На Донецком направлении враг продолжает огневое влияние и штурмовые действия на большинстве направлений. Наносит авиационные удары по подразделениям наших войск в районах населенных пунктов Рубежное, Белая Гора, Марьинка, Северодонецк. Основные усилия сосредотачиваются на взятии под контроль населенных пунктов Попасна, Рубежное. Огненное поражение и штурмовые действия с целью установления контроля над городом Мариуполь. Начал наступательные действия в направлениях Великая Новоселка и Раздольное. Был остановлен на обоих направлениях.

На Южнобужском направлении существенных изменений в положении и перемещении подразделений противника не зафиксировано.

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