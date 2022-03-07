Российские войска повредили или разрушили 211 украинских школ

Об этом Шкарлетт сообщил в эфире телемарафона.



По словам министра, часть школ полностью разрушены.



"На сегодняшний день наблюдаем, что каждый день разрушенных или поврежденных школ становится больше. Уже 211 школ, часть из которых полностью разрушены, часть повреждены", - сказал Сергей Шкарлет.



Шкарлет также отметил, что вскоре образовательный процесс возобновится там, где есть на это возможность.



"Образовательный процесс не должен прерываться, на следующей неделе мы будем рекомендовать там, где это возможно. Там, где нет такой возможности, мы будем давать возможность индивидуального, дистанционного обучения", – сказал министр образования и науки Сергей Шкарлет.

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