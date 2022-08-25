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Российские войска потеряли территорию больше Дании, – ISW

25 августа, 2022 четверг
03:44
война с Россией

С 21 марта русские войска потеряли 45 000 кв. км ранее оккупированных территорий, это больше, чем площадь Дании, а отвоевали только 1% этих территорий

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в оценке российской наступательной кампании за 24 августа.

24 августа на встрече с министрами обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) министр обороны России Серий Шойгу заявил, что российские войска будут снижать темпы наступательных сделок в Украине, сознательно пытаясь минимизировать жертвы среди мирного населения. Заявление Шойгу также может означать попытку Минобороны России установить информационные условия для объяснения и оправдания незначительных достижений российских войск в Украине за последние шесть недель, считают в ИSW.

"Русские войска возобновили наступательные операции после перерыва 16 июля, российские войска получили около 450,84 кв. км (приблизительно 174 квадратных миль) новой территории, площадь примерно как Андорра. Они потеряли примерно 45 000 кв. км территории с 21 марта (ориентировочная дата) глубочайшего продвижения российских войск в Украину), площадь больше Дании.Как ранее оценивало ISW, российские войска не в состоянии превратить ограниченные тактические успехи в более широкие оперативные успехи, а их наступательные операции на востоке Украины достигают кульминации. эти недостатки", – говорится в отчете.

Ключевые выводы ISW:

  • Российские войска потеряли территорию больше территории Дании, начиная с момента своего вторжения в Украину в середине марта, и получили территорию размером с Андорру (один процент утраченной ими территории) за последние 39 дней.

  • Министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил, что Россия не изменила свои максималистские стратегические цели войны.

  • Российские войска совершили ограниченные наземные атаки к юго-западу и юго-востоку от Изюма, к северо-востоку и югу от Бахмута, а также к западу и юго-западу от города Донецк.

  • Российские войска нанесли ограниченный наземный удар на северо-западе Херсонской области.

  • Украинские силы продолжали обстреливать русские военные средства и наземные линии связи (ГЛОК) в Херсонской и Запорожской областях.

  • Российские оккупационные власти продолжают сталкиваться с партийными и внутренними проблемами в реализации оккупационных планов.

  • Российское прокси-руководство продолжает усилия по надзору за законодательной и административной интеграцией оккупированных территорий в российскую систему.

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