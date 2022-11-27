Российские войска попали ракетами по объекту транспортной инфраструктуры в Кривом Роге
Российско-оккупационные войска направили ракеты по Кривому Рогу Днепропетровской области, две ракеты ударили по объекту транспортной инфраструктуры
Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
Кроме того, по его словам, в результате "прилетов" произошли серьезные разрушения. Власть выясняет детали.
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