Российские войска перемещаются вдоль всей границы Украины, но не увеличиваются, - Залужный
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный заявил, что вдоль украинской границы собралось около 120 тыс. российских военных, объединенных в 85-87 батальонно-тактических групп, и сейчас фиксируется их постоянное перемещение
Об этом Залужный заявил в понедельник, 14 февраля, передаёт Эспрессо.TV.
"Мы увидели максимальное количество (российских войск, - ред.), которое есть и находится постоянно в движении, они меняют места дислокации, перемещаются. Это осуществляется от временно оккупированной территории АР Крым и вплоть до Республики Беларусь. Да, мы фиксируем их перемещение. Сказать, что прямо сейчас произошло кардинальное их увеличение, я не могу", - рассказал главнокомандующий ВСУ.
Залужный добавил, что Украина видит определенное количество постоянно перемещаемых техники и личного состава РФ, в частности для выполнения задач. По его словам, абсолютно все движения войск России отслеживаются.
- Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что риск полномасштабного российского вторжения остается реальным.
- Ранее также было известно, что разведка США намеренно предоставляла Белому дому тревожные сценарии российской эскалации против Украины - это входило в план сдерживания России.
- В то же время, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не видит предпосылок для полномасштабного наступления России 16 или 17 февраля. Также он заявил, что Украина не будет останавливать воздушное сообщение из-за угрозы нового военного вторжения России, ведь оснований для этого нет.
- Американские СМИ сообщают, что РФ переместила артиллерию и ракетные комплексы большой дальности на огневые позиции, чтобы создать угрозу Украине.
- Министр обороны Алексей Резников заявил, что в Украине сейчас нет оснований для введения военного положения.
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