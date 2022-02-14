Российские войска перемещаются вдоль всей границы Украины, но не увеличиваются, - Залужный

Об этом Залужный заявил в понедельник, 14 февраля, передаёт Эспрессо.TV.



"Мы увидели максимальное количество (российских войск, - ред.), которое есть и находится постоянно в движении, они меняют места дислокации, перемещаются. Это осуществляется от временно оккупированной территории АР Крым и вплоть до Республики Беларусь. Да, мы фиксируем их перемещение. Сказать, что прямо сейчас произошло кардинальное их увеличение, я не могу", - рассказал главнокомандующий ВСУ.



Залужный добавил, что Украина видит определенное количество постоянно перемещаемых техники и личного состава РФ, в частности для выполнения задач. По его словам, абсолютно все движения войск России отслеживаются.

