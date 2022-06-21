Российские войска перегруппировываются на Донецком направлении из-за существенных потерь, - Генштаб
Из-за потерь отмечено переформирование двух батальонных тактических групп из состава подразделений 5-й общевойсковой армии РФ в одну сводную БТГр
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ на Facebook .
На Волынском и Полесском направлениях изменений деятельности подразделений ВС Беларуси не зафиксировано.
"Сохраняется угроза ракетных ударов с территории этой страны", - говорится в сообщении.
На Северском направлении враг продолжает инженерное оборудование пограничных районов и минирование. "Обстрелял из минометов и артиллерии районы населенных пунктов Середина-Буда, Мирополье, Юнаковка Сумской области и Гремяч в Черниговской области", - заявили в Генштабе.
На Харьковском направлении войска РФ вели воздушную разведку в районах населенных пунктов Русская Лозовая, Черкасская Лозовая и Питомник. Артобстрелы фиксировались вблизи Харькова, Перемоги, Верхнего Салтова, Старого Салтова, Чепеля, Рубежного и Старой Гнилицы. РСЗО применили по районам населенных пунктов Коробочкино, Мосьпаново и Кутузовка.
"На Славянском направлении враг основные усилия сосредоточивает на удержании ранее занятых позиций, ведет оборону. Артиллерийские обстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Богородичное, Великая Камышеваха, Грушеваха, Долина, Петровское, Завгороднее, Протопоповка, Пришиб, Карнауховка, Вернополье, Червоное, Довгенькое и Краснополье. Оккупанты нанесли авиационный удар вблизи Дибровного", - говорится в сообщении.
На Донецком направлении противник перегруппировался для усиления действий на Бахмутском направлении. Также выявлено формирование сводных подразделений.
"В связи с существенными потерями отмечено переформирование двух батальонных тактических групп из состава потерявших боеспособность подразделений 5-й общевойсковой армии в одну сводную БТГр. Также противник вывел на возобновление боеспособности подразделения 1-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса ", – сообщили в Генштабе.
На Краматорском направлении враг активных действий не вел, обстреливал позиции Сил обороны из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Донецк, Стародубовка, Николаевка и Пришиб.
Продолжаются боевые действия в городе Северодонецк. Враг вел обстрелы из танков и артиллерии недалеко от Северодонецка, Лисичанска, Воронова, Мирной Долины и Горского.
"Попытку врага разведки боем в направлениях Метелкино – Вороново и Метелкино – Сиротино украинские воины грамотно отбили. Противник отошел. Оккупанты закрепляются в населенном пункте Устиновка, ведут наступление в направлении Белой Горы, имеют частичный успех, боевые действия продолжаются", -. говорится в сообщении.
Враг овладел населенными пунктами Подлесное и Мирная Долина, закрепляется на занятых рубежах. Также имеет частичный успех в районе Горского. Штурм по направлению к Высокому украинские воины успешно отбили.
"На Бахмутском направлении враг обстрелял районы Берестового и Камышевахи. Вел наступление в направлении Александрополье - Камышеваха. Успеха не было, отошел", - заявили в Генштабе.
На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий противник не вел. Обстрелял территории вблизи Красногоровки, Острого, Новоандреевки, Гуляйпольского и Новоселки.
"На Южнобужском направлении враг оказывал огневое воздействие по позициям наших войск и вел воздушную разведку БПЛА", - подытожили в ГШ.
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