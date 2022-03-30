Российские войска отступают в Белоруссию и РФ для переформирования, – Минобороны Великобритании

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

"Такая активность оказывает дополнительное давление на и так напряженную логистику России и демонстрирует трудности, с которыми сталкивается Россия при реорганизации своих подразделений в передовых районах Украины", - говорится в сообщении.

Британская разведка утверждает, что Россия, по всей вероятности, продолжит компенсировать свои ограниченные возможности наземного маневрирования массированными артиллерийскими и ракетными ударами.

"Заявленное Россией сосредоточение внимания на наступлении в Донецке и Луганске, вероятно, является молчаливым признанием того, что она изо всех сил пытается поддерживать более одного значительного направления наступления", – добавляют в ведомстве.

Напомним, в Минобороны Великобритании считают , что заявления российских властей о выводе войск из киевского региона могут свидетельствовать о признании Россией потери своей инициативы в области.

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