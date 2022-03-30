Российские войска отступают в Белоруссию и РФ для переформирования, – Минобороны Великобритании
Понеся большие потери, войска России вынуждены возвращаться на территорию Беларуси и РФ. Они отступают для переформирования и пополнения запасов, говорят в розведке Британии
Об этом сообщает Минобороны Великобритании.
"Такая активность оказывает дополнительное давление на и так напряженную логистику России и демонстрирует трудности, с которыми сталкивается Россия при реорганизации своих подразделений в передовых районах Украины", - говорится в сообщении.
Британская разведка утверждает, что Россия, по всей вероятности, продолжит компенсировать свои ограниченные возможности наземного маневрирования массированными артиллерийскими и ракетными ударами.
"Заявленное Россией сосредоточение внимания на наступлении в Донецке и Луганске, вероятно, является молчаливым признанием того, что она изо всех сил пытается поддерживать более одного значительного направления наступления", – добавляют в ведомстве.
- Напомним, в Минобороны Великобритании считают , что заявления российских властей о выводе войск из киевского региона могут свидетельствовать о признании Россией потери своей инициативы в области.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.7
-
EUR
Покупка 32.34Продажа 32.92
- Актуальное
- Важное