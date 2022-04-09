Российские войска отпустили гуманитарную колонну, которую удерживали в Мелитополе три дня, - Федоров
9 апреля оккупанты дали возможность эвакуироваться жителям Мелитополя и вернули автобусы гуманитарной колонны, удерживаемые три дня
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.
"В среду была отправлена гуманитарная колонна из Запорожья, которая должна прибыть в Мелитополь выгрузить гуманитарную помощь и вернуться с жителями города, желающими эвакуироваться с оккупированной территории в город Запорожье. Но оккупанты заблокировали колонну сначала на блокпосте в Васильевке и заставили там ночевать, позже заблокировали ее на въезде в городе Мелитополь, забрали гуманитарную помощь и автобусы", - сказал Федоров.
Два дня руководство страны и областная администрация пытались договориться с оккупантами об эвакуации населения.
"Когда автобусы вернули, они запретили заезжать им на территорию Мелитополя и люди, которые хотели эвакуироваться, а это женщины с детьми и пожилые люди, должны были из центра города, где почти не работает общественный транспорт, за час добраться до выезда из города", – добавил городской голова.
- 6 апреля мы сообщали, что в Запорожье оккупанты заставляют медиков подписывать "контракты" на работу с Минздравом РФ, а в Мелитопольском районе не пускают гумгрузы и блокируют выдачу лекарств.
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