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Российские войска отошли почти из всех блокпостов Мелитопольского района и сбежали из Васильевки

7 июня, 2022 вторник
01:35
война с Россией

Уход противника является подтверждением успешного контрнаступления украинских войск в Запорожье

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Три дня назад с территории Мелитопольского района почти из всех блокпостов отошли российские войска. Отошли, потому что наши героические воины делают все возможное, чтобы как можно быстрее очистить украинскую территорию от оккупантов. боятся наступления ВСУ", - отметил глава Мелитополя.

  • Отметим, что в самом Мелитополе активно действует партизанское движение, дестабилизирующее планы оккупантов, а потому рашисты берут в плен и запугивают местное население. Однако партизан так и не могут найти.

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Мелитополь
контрнаступление
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