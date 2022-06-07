Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Три дня назад с территории Мелитопольского района почти из всех блокпостов отошли российские войска. Отошли, потому что наши героические воины делают все возможное, чтобы как можно быстрее очистить украинскую территорию от оккупантов. боятся наступления ВСУ", - отметил глава Мелитополя.

Отметим, что в самом Мелитополе активно действует партизанское движение, дестабилизирующее планы оккупантов, а потому рашисты берут в плен и запугивают местное население. Однако партизан так и не могут найти.

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