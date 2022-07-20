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Главная война с Россией Российские войска отошли от Киева, чтобы создать условия для переговоров, - Путин

Российские войска отошли от Киева, чтобы создать условия для переговоров, - Путин

20 июля, 2022 среда
05:43
война с Россией Владимир Путин

Президент России Владимир Путин сказал, что военные РФ отошли от Киева, "чтобы создать условия для переговоров" с Украиной

Об этом Путин заявил на встрече лидеров Ирана, Турции и РФ, передает российское РБК.

Так, глава Российской Федерации обвинил украинскую сторону в якобы невыполнении стамбульских договоренностей, но каких конкретно не сказал.

"Для того чтобы создать эти условия (для переговоров), наши войска отошли из центра Украины, из Киева. Киевские власти отказались от выполнения этих соглашений, хотя они были практически достигнуты. Итак, конечный результат зависит, конечно, не от посредников, а от желание сторон выполнять достигнутые договоренности. Мы видим сегодня, что такого желания у киевских властей нет", - отметил Путин.

  • 19 июля в Тегеране состоялась встреча лидеров Ирана, Турции и России. Предполагалось, что будут обсуждаться экспорт зерна, Сирия и Украина. А президент Турции Эрдоган, чьи тесные связи с Киевом и Москвой позволили ему посредничать в переговорах, надеялся получить гарантии от Путина.

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